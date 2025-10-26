REDAM: ¿cómo consultar si estoy reportado como deudor de alimentos moroso?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) es una herramienta de control implementada por el Gobierno Nacional que tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las obligaciones de quienes tienen deudas por concepto de alimentos.

En este registro se incluyen las personas naturales que han incumplido tres cuotas alimentarias consecutivas o que no han respetado los acuerdos de conciliación establecidos.

Así puede consultar su información en REDAM:

Registrarse con el documento de identidad y seguir los pasos necesarios para completar el proceso. Iniciar sesión. Una vez esté dentro de la carpeta, de clic en “Mis categorías”. Selecciones: seguridad, justicia, servicios notariales VUR, apostilla. Vaya al recuadro que dice: consulta del Certificado de deudores alimentarios morosos REDAM. La página le mostrará el certificado que indica si está o no inscrito en el registro. En la parte inferior al documento tiene las opciones para compartir o descargar el archivo.

El certificado tiene validez en todo el territorio nacional, siempre que el tipo y número del documento de identidad coincidan con los registrados en el sistema.

La entidad que realizó el reporte podrá excluir al deudor del registro, una vez este demuestre que ha saldado la deuda o ha firmado un acuerdo de pago.

Para que se elimine el registro, la persona debe presentarse ante la entidad que lo reportó (jueces, comisarios de familia o defensores de familia del ICBF) y debe llevar los comprobantes de pago correspondientes a la obligación alimentaria.

