Bitcoin retrocede tras alcanzar su nivel más alto en ocho meses

Las fuerzas del mercado en general influyeron negativamente en los activos de riesgo, lo que llevó a algunos…

La criptomoneda más grande cayó hasta un 1,6%, situándose en USD 82.882, tras haber superado los USD 87.000 a principios de semana. Ether, la segunda criptomoneda más importante, bajó hasta los USD 2.628. Los precios de otras criptomonedas más pequeñas, como XRP, Solana y Zcash, también descendieron.

Las criptomonedas cayeron el jueves, frenando el reciente repunte que había llevado al Bitcoin a su nivel más alto en ocho meses.

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Las fuerzas del mercado en general influyeron negativamente en los activos de riesgo, lo que llevó a algunos inversores a obtener ganancias tras las recientes subidas de las criptomonedas. Sin embargo, algunos analistas consideran que el retroceso es temporal y que existe margen para que las criptomonedas sigan subiendo.

Según Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercado de FxPro , la toma de beneficios se debió a factores como el fortalecimiento del dólar estadounidense, el repunte de los rendimientos de los bonos y la caída de los precios de las acciones. «A pesar del retroceso, la continuidad de la tendencia alcista sugiere que podría tratarse de una pausa temporal en el ascenso», afirmó.

El reciente repunte ha permitido que las criptomonedas superen una serie de posibles obstáculos, incluido el fracaso de los legisladores estadounidenses en impulsar la tan esperada legislación sobre la estructura del mercado de criptomonedas .

“Los mercados de criptomonedas han tenido un buen desempeño en las últimas semanas”, dijo Rajiv Sawhney, director de gestión de cartera internacional de Wave Digital Assets. El hecho de que Bitcoin superara su media móvil de 50 semanas el viernes pasado confirmó a los operadores que el repunte “aún tiene potencial”, agregó.

Para los inversores en Bitcoin, que subió un 9% durante la última semana tras meses de estancamiento, las oportunidades para obtener beneficios han sido escasas.

“El bitcoin sufrió un golpe mayor porque tuvo una subida más pronunciada”, dijo Ivan Lee, jefe de operaciones de QCP Capital. “En realidad, se está comportando en línea con el resto de las criptomonedas”.

Los inversores están ahora atentos a los movimientos en los mercados globales en busca de pistas sobre lo que sucederá a continuación.

El S&P 500 parecía encaminarse a casi borrar su avance semanal, ya que los futuros cayeron un 0,6%. Los contratos del Nasdaq 100 retrocedieron un 1% en medio de una fuerte caída en el sector de los fabricantes de chips. Mientras tanto, la venta masiva de bonos del Tesoro a largo plazo continuó, con los rendimientos a 30 años alcanzando su nivel más alto desde 2004, y el dólar se encaminaba a su racha alcista más larga desde mayo.

Los operadores de criptomonedas también están atentos al vencimiento trimestral de contratos de opciones de Bitcoin por un valor aproximado de USD 15.000 millones en Deribit, con más de un tercio del interés abierto a punto de expirar el viernes. La relación put-to-call —un indicador clave de las opciones de venta frente a las de compra— se sitúa en 0,70, lo que indica un mayor número de apuestas a favor de precios más altos.

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