Bitcóin vuelve a dispararse: ¿qué está impulsando su repunte?

La criptodivisa se vio favorecida tras el pedido de Trump al Senado por agilizar un proyecto de regulación. Foto: AFP - DALE DE LA REY

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La cotización del bitcóin se disparó este viernes por tercer día consecutivo, impulsado por el apoyo de Donald Trump a un proyecto de ley sobre criptomonedas en Estados Unidos y por la decisión del Departamento del Tesoro de aumentar las compras de sus propios bonos.

El bitcóin, la mayor criptomoneda del mundo por valor de mercado, subió un 6,9%, hasta los 77.675,94 dólares, tras alcanzar su máximo nivel desde mayo, y acumula un alza de más del 20% desde el miércoles.

El viernes fue el tercer día consecutivo en que el bitcóin avanzó más de un 5%.

El importante repunte se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara el miércoles a los legisladores a aprobar la Clarity Act, un proyecto de ley sobre criptomonedas estancado en el Senado.

El bitcóin también se vio favorecido por la oferta del Departamento del Tesoro estadounidense para reducir los costos de endeudamiento a largo plazo duplicando sus recompras de bonos soberanos, una medida llevó a los inversores a decantarse por activos de mayor riesgo.

La intervención se produjo después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se disparara hasta niveles que no se veían desde 2007, justo antes de la crisis financiera global.

La perspectiva de rendimientos más bajos hace que las inversiones más seguras sean menos atractivas, lo que contribuye a impulsar la demanda de activos de mayor riesgo como las criptomonedas.

“El renovado optimismo en torno al avance de las criptomonedas en Washington ayudó a encender la mecha del bitcóin”, señaló Bret Kenwell, analista de eToro, en Estados Unidos.

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