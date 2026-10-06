Bre-B: cuántas transacciones y cuánto dinero ha movido en su primer año

Según lo reportado por el Banco de la República, en estos primeros 12 meses, el sistema ha registrado más…

Su adopción ha sido transversal. Las entidades financieras ya cuentan con Bre-B integrado en sus plataformas, lo que permite hacer una transferencia de forma sencilla: ingresar, digitar la llave, indicar el monto y realizar la transacción.

Este 6 de octubre se cumple un año desde que se estrenó Bre-B, el sistema oficial del Banco de la República para enviar y recibir dinero de forma inmediata entre diferentes bancos y billeteras digitales.

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Según lo reportado por el Banco de la República, en estos primeros 12 meses, el sistema ha registrado más de 1.700 millones de transacciones, por un valor superior a los COP 262 billones.

El grueso de las transacciones (el 62 %) es inferior a los COP 50.000, lo que para el Emisor se traduce en una señal de que el sistema está siendo utilizado para pagos habituales entre personas y pequeños comercios.

Las cifras del Banco de la República indican que, a la fecha, más de 36 millones de usuarios tienen al menos una llave registrada en el sistema. En total, ya hay más de 116 millones de llaves.

El 81 % de los usuarios emplea su número celular como llave, el 46 % hace uso de una llave alfanumérica (por ejemplo @PepitoPerez123), el 20 % usa su correo electrónico y el 27 % un código de comercio. Tenga en cuenta que estos valores no necesariamente deben sumar 100 %, pues un usuario puede tener varias llaves.

“El número de Llaves, usuarios y transacciones diarias ha crecido de manera sostenida. Estas cifras reflejan la rápida incorporación de Bre-B al ecosistema financiero del país y su uso cada vez más frecuente”, señaló el Emisor.

Para el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, durante estos primeros doce meses el sistema pasó de ser una nueva forma de hacer pagos a convertirse en parte de la cotidianidad de millones de colombianos.

Otro de los hitos de este primer año ha sido el crecimiento del número de entidades que participan en Bre-B. Mientras que al inicio eran cerca de 25, hoy son 245, incluidas más de 172 cooperativas y seis sistemas de pago. Esta expansión ha permitido que millones de usuarios accedan a servicios de pago modernos e interoperables.

"El desafío ahora es profundizar la interoperabilidad, fortalecer la resiliencia operativa, impulsar la escalabilidad y los nuevos casos de uso, y seguir creando condiciones para que la innovación ocurra sobre estándares comunes que beneficien a los usuarios", dijo Ana María Prieto, directora del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de la República.

Sobre lo anterior, recientemente se ha publicado para comentarios una propuesta que busca habilitar nuevos casos de uso para Bre-B, así como incorporar servicios superpuestos y de valor agregado, y facilitar la innovación.

Se buscaría, por ejemplo, innovar en pagos inmediatos en segmentos que aún no están regulados, como los del tipo empresarial que superan el monto máximo que permite Bre-B, que son las 1.000 UVB.

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