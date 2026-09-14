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Bre-B y las llaves: lo que viene para el sistema que transformó los pagos en Colombia

En entrevista con El Espectador, Ana María Prieto, directora de Sistemas de Pago del Banco de la República, explica cómo fue el primer año de implementación de Bre-B, cuáles serán las próximas innovaciones y por qué esta infraestructura se convirtió en referente internacional.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
13 de septiembre de 2026 – 09:00 p. m.
Ana María Prieto, directora de Sistemas de Pago del Banco de la República, entrevistada por El Espectador sobre Bre-B y su impacto internacional.
Prieto lidera el cambio cultural que llevó los pagos inmediatos a la vida diaria de millones de colombianos.

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El 6 de octubre de 2025, Colombia estrenó Bre-B, el sistema de pagos inmediatos interoperables. Casi un año después, la forma de pagar en el país ha cambiado: para enviar plata ya no es necesario tener la misma entidad financiera ni pedirle tantos datos al destinatario; basta con la famosa “llave”, un término que se volvió cotidiano. 

En esta entrevista, Ana María Prieto, directora de Sistemas de Pago del Banco de la República y quien ha liderado la implementación de Bre-B, explica por qué el proceso se considera exitoso e incluso es un…

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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