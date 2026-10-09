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Buenaventura fijó un cobro a la carga: qué falta para aplicarlo y justificarlo

La tarifa de COP 4.235 por tonelada podría generar más de COP 80.000 millones anuales, según estimaciones gremiales. La Alcaldía defiende el cobro como una fuente para financiar vías, mientras el Gobierno y los empresarios cuestionan su impacto sobre la competitividad. Falta conocer cómo se pondrá en marcha y cómo se comprobarán sus resultados.

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Redacción Economía
Vía a Buenaventura. El tramo es crucial: conecta el corazón productivo del Valle del Cauca con el Puerto de Buenaventura, responsable de más del 40 % del comercio exterior del país.
Vía a Buenaventura. El tramo es crucial: conecta el corazón productivo del Valle del Cauca con el Puerto de Buenaventura, responsable de más del 40 % del comercio exterior del país.

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La Alcaldía de Buenaventura quiere que la carga que entra y sale de sus terminales portuarias contribuya a pagar el deterioro de las vías de la ciudad. Para hacerlo fijó una tarifa de COP 4.235 por tonelada, que podría representar más de COP 80.000 millones al año, según cálculos de los gremios. El costo recaería sobre los propietarios de la mercancía y podría trasladarse a distintos eslabones de la cadena logística. Pero, antes de que la discusión se reduzca a quién termina pagando, hay dos asuntos por resolver: cómo se pondrá en…

Por Redacción Economía

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