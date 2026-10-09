Buenaventura fijó un cobro a la carga: qué falta para aplicarlo y justificarlo

La Alcaldía de Buenaventura quiere que la carga que entra y sale de sus terminales portuarias contribuya a pagar el deterioro de las vías de la ciudad. Para hacerlo fijó una tarifa de COP 4.235 por tonelada, que podría representar más de COP 80.000 millones al año, según cálculos de los gremios. El costo recaería sobre los propietarios de la mercancía y podría trasladarse a distintos eslabones de la cadena logística. Pero, antes de que la discusión se reduzca a quién termina pagando, hay dos asuntos por resolver: cómo se pondrá en…

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La Alcaldía de Buenaventura quiere que la carga que entra y sale de sus terminales portuarias contribuya a pagar el deterioro de las vías de la ciudad. Para hacerlo fijó una tarifa de COP 4.235 por tonelada, que podría representar más de COP 80.000 millones al año, según cálculos de los gremios. El costo recaería sobre los propietarios de la mercancía y podría trasladarse a distintos eslabones de la cadena logística. Pero, antes de que la discusión se reduzca a quién termina pagando, hay dos asuntos por resolver: cómo se pondrá en funcionamiento el cobro y qué mecanismos permitirán verificar que el dinero se convierta en mejores vías.

El Decreto Distrital 0338, expedido el 26 de agosto de 2026, creó el llamado precio público por circulación para la carga transportada desde o hacia las terminales portuarias. La medida ha recibido críticas de transportadores, empresarios y del propio Ministerio de Transporte. La Alcaldía, por su parte, sostiene que necesita recursos para atender los efectos del tráfico pesado sobre la infraestructura urbana y financiar las obras que requerirá el crecimiento de la actividad portuaria.

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El debate ya tiene una dimensión nacional. El Ministerio de Transporte manifestó el 7 de octubre que no comparte la decisión del Distrito. “Buenaventura necesita empleo, inversión y desarrollo, no más barreras”, publicó la cartera, al advertir que el nuevo cobro encarece la carga y la operación y afecta la competitividad.

MinTransporte no comparte nuevo cobro por tonelada de carga impuesto por Distrito de Buenaventura: encarece carga, operación y afecta la competitividad. Por este puerto pasa más del 44% del comercio exterior de 🇨🇴. B.tura necesita empleo, inversión y desarrollo, no más barreras. pic.twitter.com/7CACpKK9EI — MinTransporte (@MinTransporteCo) October 8, 2026

La discusión, sin embargo, no termina con el rechazo del Gobierno ni con las cuentas que presentan los gremios. El decreto establece la tarifa y la destinación de los recursos, pero también contempla una reglamentación posterior para precisar componentes operativos del recaudo y la ejecución presupuestal. Ese paso es fundamental para conocer cuándo empezaría a cobrarse y cómo funcionaría el mecanismo.

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La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) también respaldó el rechazo del Ministerio, calificándola como un “gran acierto” la posición de la cartera. Ssostuvo que el cobro va en contravía de la necesidad de convertir a Buenaventura en un motor de desarrollo y producción. El gremio pidió que las soluciones al problema de movilidad se apoyen en la lógica y la coherencia, y que se garantice el buen uso de los recursos.

GRAN ACIERTO de @MinTransporteCo @elsanoguerabaq y Viceministro Miguel Eduardo Vergara Cabello al declarar como desacierto el cobro de $4125 a cada tonelada movilizada en Buenaventura, IMPORTANTE CONVERTIR EL PUERTO EN MOTOR DE DESARROLLO Y PRODUCCION Pero esto va en Contravía — ACC Camioneros (oficial) (@ACC_camioneros) October 8, 2026

La Alcaldía defiende el cobro frente al costo de la congestión

El argumento del Distrito parte de un problema que precede a la nueva tarifa. Según el decreto, los vehículos de carga pesada utilizan vías urbanas como zonas informales de parqueo y espera logística. La Administración atribuye a esa ocupación problemas de congestión, deterioro de la malla vial, seguridad y contaminación. También proyecta que, en los próximos 30 años, podrían circular cerca de 10.000 vehículos de carga diarios desde y hacia las terminales.

La Alcaldía afirma que el presupuesto distrital no basta para financiar las obras necesarias y que la actividad portuaria debe contribuir a mitigar sus propios impactos. En un comunicado del 8 de octubre, Edison Bioscar Ruíz Valencia, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, defendió el valor de la tarifa frente a los costos que, según la Administración, ocasionan las demoras.

“Un camión de 30 o 35 toneladas no paga más allá por esa carga de 120 o 130 mil pesos. Hoy, multiplíquense eso por lo menos por 10 o 20 veces por las horas que le toca pasar en la vía”, señaló Bioscar.

La comparación busca poner el cobro en perspectiva: para el Distrito, el valor que se añade a una operación debe contrastarse con los costos que acumula un vehículo cuando permanece detenido durante horas. La justificación presenta la tarifa como una forma de financiar soluciones a un problema que también genera pérdidas para los operadores logísticos.

Pero comparar ambos costos no demuestra por sí solo que el mecanismo escogido sea el más adecuado. Para establecerlo hay que conocer cómo se calculó la tarifa, qué relación encontró el estudio técnico entre el peso de la carga y el deterioro vial y de qué manera el recaudo contribuiría a reducir las demoras.

La Alcaldía asegura que el valor se definió con base en un Estudio Técnico, Financiero y de Movilidad elaborado en 2024 por la Secretaría de Tránsito y Transporte. Según el Distrito, el documento tiene más de 500 páginas y reposa en esa dependencia. El decreto señala que el análisis consideró la demanda vial, la congestión, las características de los vehículos y las condiciones de las zonas en las que se aplicará el cobro.

La Administración sostiene que las tarifas fueron determinadas “de manera proporcional al impacto vial y a la inversión en infraestructura necesaria para mitigarlo”. Para evaluar esa afirmación, el estudio debe permitir identificar las variables empleadas, su ponderación y el cálculo que condujo a los COP 4.235 por tonelada.

Un cobro por tonelada que cuestionan los transportadores

Ese es uno de los reparos de Colfecar, el gremio de transportadores de carga, que ha pedido conocer integralmente el estudio de 2024. Su cuestionamiento se concentra en el diseño de la tarifa: si el objetivo es gestionar la congestión y la circulación, ¿por qué el precio se calcula según las toneladas transportadas?

Buenaventura necesita competitividad, no más sobrecostos.



Colfecar rechaza nuevo cobro de la Alcaldía de Buenaventura.



El sector logístico aporta miles de millones de pesos anuales al Distrito vía impuestos y tasas. Pretender ahora un nuevo cobro de $4.235 por tonelada… pic.twitter.com/HAcnKTEuyJ — Colfecar (@Colfecar) October 7, 2026

Analdex, el gremio del comercio exterior, cuestiona que la tarifa sea uniforme por tonelada sin distinguir cuánto tiempo permanece cada vehículo en las vías. A su juicio, ese criterio no crea por sí mismo incentivos para reducir la congestión. El gremio estima que el cobro podría representar entre COP 86.000 millones y COP 91.000 millones anuales y pide suspender su aplicación hasta que se publique el estudio técnico, financiero y de movilidad que sustenta la medida.

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En riesgo casi US$27.000 millones en importaciones y exportaciones por sobretasa a la carga en Buenaventura: pic.twitter.com/Eh8wDkM7hY — Analdex Colombia (@AnaldexColombia) October 8, 2026

La preocupación también alcanza a las cadenas exportadoras. La Federación Nacional de Cafeteros advirtió que el 60,2 % de las exportaciones colombianas de café sale por las terminales portuarias de Buenaventura, por lo que un aumento de los costos logísticos podría afectar la competitividad del sector. “La competitividad del café colombiano y de las demás cadenas exportadoras requiere una logística eficiente, costos competitivos y condiciones que faciliten el comercio exterior”, sostuvo el gremio.

#Comunicado l La Federación Nacional de Cafeteros expresa su preocupación y desacuerdo con el Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026 expedido por la Alcaldía de Buenaventura, que establece el cobro por circulación en el mencionado Distrito.



El Decreto establece un cobro… pic.twitter.com/5ZD2CjT1Be — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) October 8, 2026

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) también cuestionó el nuevo precio. Su presidente, Bruce Mac Master, advirtió que el país necesita mejorar las vías, pero consideró inconveniente financiar esas obras mediante nuevos costos para las empresas y los consumidores.

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“Colombia necesita avanzar en mejores vías y una logística más eficiente, pero no podemos hacerlo trasladando nuevos sobrecostos a los empresarios, a los transportadores y, en última instancia, a los consumidores”, afirmó Mac Master.

La ANDI estima que la medida podría añadir más de COP 84.000 millones anuales a los costos del comercio exterior. Su cálculo parte de unas 55.500 operaciones mensuales de transporte de carga, según estimaciones del Registro Nacional de Despacho de Carga del Ministerio de Transporte. Si cada operación movilizara 30 toneladas, el cobro representaría más de COP 7.000 millones al mes.

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ANDI advierte: nuevo cobro en Buenaventura podría incrementar en más de $84.000 millones anuales los costos del comercio exterior colombiano.#MásPaísANDI pic.twitter.com/O1Qq1P35ce — ANDI (@ANDI_Colombia) October 8, 2026

Defencarga, por su parte, calcula que ingresan y salen de Buenaventura cerca de 1,6 millones de toneladas mensuales. Al aplicar la tarifa de COP 4.235, el costo ascendería a unos COP 6.776 millones mensuales, equivalentes a aproximadamente COP 81.300 millones al año. El gremio sostiene que la medida afectaría a transportadores y generadores de carga y podría repercutir en el abastecimiento.

“Esta carga financiera adicional no solo afecta a las empresas de transporte y generadores de carga, sino que tendrá repercusiones en la cadena de abastecimiento”, señaló Defencarga, que pidió suspender la medida y abrir espacios de concertación.

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En #Defencarga rechazamos la medida adoptada por la Alcaldía Distrital de Buenaventura (@BturaDE) mediante el Decreto 0338 de 2026, la cual impone un precio público por circulación que afectará la competitividad del ecosistema logístico.



Mensualmente entran y salen de… — Defencarga | Agremiación de Logística y Transporte (@DefencargaCo) October 7, 2026

Las cifras gremiales permiten dimensionar el tamaño potencial del cobro: en cualquiera de esos escenarios, se trataría de decenas de miles de millones de pesos al año.

El decreto establece que un vehículo que transporte 30 toneladas generaría un cobro de COP 127.050. Aunque la obligación se le facturaría al propietario de la mercancía, el impacto económico podría repartirse entre importadores, exportadores, transportadores y compradores, según los contratos y la capacidad de trasladar el costo.

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La ANDI también alertó sobre la relevancia de Buenaventura para el abastecimiento. Según las cifras citadas por el gremio, por ese puerto ingresa el 50 % del trigo importado por Colombia, el 32 % del maíz y la soya y el 54 % de las materias primas para fertilizantes. Estos insumos participan en la producción de alimentos derivados del trigo, proteína animal y productos agrícolas.

El dato ayuda a entender por qué la discusión no se limita a las empresas que operan en el puerto. Sin embargo, las estimaciones sobre el cobro no permiten afirmar cuánto subiría el precio de un alimento o de un producto específico. Para calcularlo sería necesario conocer cómo se distribuye el costo en cada cadena de producción y comercialización.

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La tarifa está fijada, pero faltan precisiones sobre su operación

El decreto establece que el precio se calculará a partir de las toneladas efectivamente transportadas, según los sistemas electrónicos de pesaje de las terminales o los mecanismos que determine la Administración Distrital. El propietario de la carga será responsable del pago cuando la mercancía ingrese o sea retirada físicamente del terminal. Las sociedades portuarias que suscriban convenios con el Distrito podrán recaudar el dinero junto con la facturación de sus servicios, con el valor identificado por separado.

Los recursos deberán transferirse a una cuenta exclusiva administrada mediante una fiducia. La tarifa, además, se actualizará cada primero de enero de acuerdo con la variación anual del índice de precios al consumidor (IPC).

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La norma contempla exenciones para las cargas destinadas a la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía; las ayudas humanitarias y los bienes esenciales durante calamidades públicas; y determinadas operaciones de transbordo que no impliquen circulación por las vías objeto de la medida.

Estas disposiciones describen el esquema general, pero el artículo 9 ordena expedir una reglamentación posterior para definir aspectos como el mecanismo fiduciario, los convenios de recaudo con las sociedades portuarias, las dependencias responsables del control y los procedimientos para incorporar y ejecutar los recursos en los proyectos de infraestructura.

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En su comunicado del 8 de octubre, la Alcaldía reiteró que el precio público está establecido mediante el Decreto 0338 y que su destinación será exclusiva para proyectos de movilidad e infraestructura vial. Sin embargo, ese pronunciamiento no precisa si ya se expidieron todos los instrumentos operativos previstos en el artículo 9 ni establece una fecha de inicio del recaudo.

Cómo saber si el dinero se traduce en mejores vías

El decreto establece que los recursos se incorporarán al presupuesto distrital y se destinarán exclusivamente a proyectos de movilidad e infraestructura vial relacionados con los efectos del transporte de carga. Entre los usos permitidos están la construcción y señalización de vías, el mantenimiento de las obras y la reparación y el mejoramiento de la malla vial urbana afectada por el tráfico pesado. Los proyectos deberán estar identificados en el estudio técnico e incluidos en el Plan de Desarrollo.

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La destinación específica delimita para qué puede utilizarse el dinero, pero no garantiza por sí sola que las obras se ejecuten ni que resuelvan los problemas que motivaron la tarifa. Para evaluar los resultados habrá que conocer qué proyectos se priorizarán, cuánto costarán, cuáles son sus plazos y qué indicadores permitirán medir sus efectos sobre el estado de las vías y la circulación de vehículos pesados.

También será necesario seguir el recorrido del dinero: cuánto se recauda, cuánto se incorpora al presupuesto, qué recursos se comprometen en contratos y qué obras se entregan. Esa información permitiría establecer si la medida produjo mejoras verificables o si el recaudo se quedó en una promesa de financiación.

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El Distrito sostiene que necesita una fuente propia para responder al deterioro vial y al crecimiento proyectado de la actividad portuaria. Los gremios advierten que el nuevo precio puede encarecer la logística y restar competitividad al comercio exterior. El Ministerio de Transporte también ha expresado su desacuerdo.

La controversia enfrenta dos preocupaciones legítimas, pero ninguna resuelve por sí sola el problema. Buenaventura necesita infraestructura y mejores condiciones de movilidad; el comercio exterior necesita costos previsibles y una operación eficiente. La discusión sobre la tarifa exige contrastar ambas necesidades con la metodología del cobro, los procedimientos de aplicación y los resultados que se esperan de la inversión.

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