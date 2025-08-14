Buffett compra una participación multimillonaria de UnitedHealth y vende T-Mobile

Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo. Foto: AFP/Getty Images - NICHOLAS KAMM

Berkshire Hathaway Inc., propiedad de Warren Buffett, compró acciones de UnitedHealth Group Inc. en el segundo trimestre, lo que disparó las acciones de la aseguradora sanitaria en las operaciones posteriores a la salida al mercado.

El consejero delegado del conglomerado, con sede en Omaha, Nebraska, adquirió 5 millones de acciones de UnitedHealth, lo que otorga a Berkshire una participación por valor de US$1.600 millones, según una declaración presentada el jueves. Berkshire también vendió su participación de US$1.000 millones en T-Mobile US Inc. durante el periodo, saliendo del operador de telecomunicaciones.

La inversión de Buffett en UnitedHealth se produce en un momento en que la empresa sanitaria se enfrenta a múltiples crisis. El año pasado, un ejecutivo de UnitedHealth, Brian Thompson, fue asesinado a tiros en Manhattan.

UnitedHealth, junto con otras aseguradoras sanitarias estadounidenses, también se ha enfrentado a aumentos inesperados de los costes médicos. En abril, sus beneficios se situaron por debajo de las estimaciones de Wall Street por primera vez en más de una década, lo que desplomó el precio de sus acciones. Desde entonces ha sustituido a su Consejero Delegado y ha anunciado planes para reemplazar a su Director Financiero.

La revelación de la participación de Berkshire en UnitedHealth hizo subir las acciones de la aseguradora hasta 9,6 % en las operaciones posteriores al mercado del jueves.

Apple sufrió tijerazo también

Buffett también vendió 20 millones de acciones de Apple Inc. durante el periodo, después de recortar su participación en el fabricante del iPhone el año pasado. La participación de Berkshire en Apple sigue siendo su mayor participación por valor de mercado, a pesar de que se redujo en unos US$9.200 millones en los tres meses finalizados el 30 de junio.

Berkshire también reanudó sus esfuerzos para recortar su participación en Bank of America Corp. vendiendo 26 millones de acciones y reduciendo su participación a cerca del 8 % a finales de junio. Buffett empezó a reducir su inversión en el banco el año pasado, sin dar explicaciones.

Una de sus apuestas en acciones, una participación en el gigante de la alimentación de consumo Kraft Heinz Co. ha sido un quebradero de cabeza para la empresa de Buffett. A principios de año, el conglomerado tuvo que hacer frente a una pérdida de valor de su inversión de US$3.800 millones, y mantuvo su participación sin cambios en el segundo trimestre.

Mientras tanto, Berkshire ajustó su inversión en constructores de viviendas estadounidenses, aumentando su participación en Lennar Corp. y vendiendo acciones de D.R. Horton Inc. La empresa también compró más acciones del fabricante de acero Nucor Corp. Estos cambios se omitieron en una presentación anterior, ya que la empresa solicitó el tratamiento de confidencialidad de la Comisión de Bolsa y Valores.

