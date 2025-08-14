Obras civiles repuntan 9,6 % en el segundo trimestre, ¿a qué se debe?

Las obras en carreteras y calles incrementaron 10,8 %. Foto: Cortesía.

La producción de obras civiles aceleró su recuperación durante el segundo trimestre de 2025, registrando un crecimiento de 9,6 % a precios constantes frente al mismo periodo de 2024.

Según el más reciente informe del DANE, el dinamismo se explica principalmente por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grandes grupos de obra.

Sin embargo, la recuperación no es uniforme: mientras la infraestructura productiva acelera, los proyectos hidráulicos y recreativos siguen rezagados.

Este rubro de la economía genera un efecto dominó en la reactivación económica. Allí convergen la inversión y, en parte, los obstáculos institucionales, los conocidos “cuellos de botella”.

¿Quiénes impulsan la recuperación?

El motor más potente del crecimiento fueron las construcciones en minas y plantas industriales, que subieron 38,3 %.

Entre ellas, las centrales eléctricas crecieron 52,4 % y las minas 23,4 %, impulsando de manera decisiva el desempeño del sector.

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje también mostraron un repunte, aunque heterogéneo: las carreteras y calles repuntaron 10,8 %, mientras que puentes y carreteras elevadas cayeron 33,1 %.

En pocas palabras, conectividad básica a galope, obras de mayor escala a paso tortuga.

El grupo de tuberías, líneas de comunicación y cables de poder avanzó 3 %, con un desempeño destacado en alcantarillado, plantas de tratamiento y gasoductos locales, que crecieron 48,4 %.

Sin embargo, obras para comunicación de larga distancia y líneas eléctricas cayeron 42,9 %, limitando el impacto global del grupo.

Entre las sombras, los puertos, canales, presas y obras hidráulicas (acueductos) registraron un desplome de 20,4 %. Dentro de este grupo, los acueductos y represas cayeron 23,1 %, mientras que sistemas de riego y obras de control de inundaciones se dispararon 72,7 %, aunque su aporte fue marginal.

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento cayeron 18,3 %, mientras que otras obras de ingeniería civil avanzaron 11,5 %.

El patrón revela que la reactivación está centrada en infraestructura productiva e industrial, con brechas claras en hidráulica y recreativa.

Así va la producción en lo corrido del año

En el primer semestre de 2025, la producción de obras civiles acumuló un crecimiento de 6,8 % frente al mismo periodo de 2024, con la misma lógica sectorial:

Centrales eléctricas : +60,8 %.

Construcciones en minas : +34,3 %.

Carreteras y calles : +2,4 %.

Alcantarillado y gasoductos locales: +26,6 %.

El repunte de la infraestructura civil evidencia una recuperación sostenida en sectores productivos clave, especialmente minería, energía e infraestructura vial, mientras persisten retos pendientes en obras hidráulicas y recreativas.

La producción de obras civiles se mantiene, así, como un indicador clave de la reactivación económica, apuntalado por la inversión en minería, energía e infraestructura vial, y con brechas claras en segmentos estratégicos que requieren atención para consolidar un crecimiento equilibrado.

