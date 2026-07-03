Café colombiano repunta en junio, pero sigue con la producción anual en rojo

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La producción de café se recuperó durante junio, luego de venir de unos años en rojo. Sin embargo, el incremento no alcanza a compensar las cifras negativas del año corrido, cafetero y los últimos 12 meses.

Durante el sexto mes del año se produjeron en Colombia 1,30 millones de sacos, frente a 909.000 sacos en el mismo periodo de 2025, esto representa un crecimiento de +43 %, de acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

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Por su parte, los resultados del segundo trimestre abr - jun de 2026, la producción alcanzó 3,06 millones de sacos, frente a 2,43 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un crecimiento de +26 %.

“Este comportamiento refleja los retrasos observados en la maduración del fruto como consecuencia del régimen de lluvias que afectó amplias zonas cafeteras del país, explicó el gerente de la FNC, Germán Bahamón.

Aunque la recuperación es importante, es evidente que al café no le fue bien a finales del año pasado y comienzos de este. Es por eso que dichos indicadores arrastran los resultados acumulados.

En el primer semestre del año, la producción alcanzó 5,58 millones de sacos, frente a 6,21 millones registrados en igual periodo de 2025, lo que representa una disminución de -10 %.

Por su parte, la producción de los últimos 12 meses se ubicó en 13,04 millones de sacos, un -9 % frente al mismo periodo anterior.

Indicador 2026 2025 Diferencia Variación (%) 12 meses 13.041 14.389 -1.349 -9 % Año cafetero (25/26 vs. 24/25) 9.282 11.110 -1.828 -16 % Año corrido 5.575 6.212 -637 -10 % Mes 1.304 909 395 43 %

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¿Cómo va el comercio exterior?

Por su parte, las exportaciones acumuladas durante el primer semestre del año alcanzaron 5,23 millones de sacos, una disminución de -18 % frente al mismo periodo del año anterior.

Las importaciones estimadas de los últimos 12 meses se ubicaron en 1,57 millones de sacos, mientras que el consumo interno alcanzó 2,31 millones de sacos.

Entre julio de 2025 y junio de 2026 el consumo interno estimado fue de 2,3 millones de sacos de 60 Kg.

“La principal preocupación para las familias cafeteras continúa siendo la fuerte revaluación del peso colombiano, su impacto sobre el ingreso del productor y el debilitamiento del aparato exportador”, finaliza el gerente Bahamón.

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