“Como hijo de Urumita, me llena de orgullo tener la oportunidad de contribuir al desarrollo de esta región. Para mí, esta estrategia no es solamente un programa agrícola: es una apuesta por nuestra gente, por…

Para ejecutar esta propuesta sería necesaria una inversión de COP 37.000 millones.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, propuso potenciar el agro en el sur de La Guajira con el cultivo de café y cacao. Lo que se busca, señala, es impulsar el crecimiento sostenible de la región, aprovechando sus fortalezas productivas y humanas.

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Café y cacao: las apuestas para transformar el agro del sur de La Guajira

“Como hijo de Urumita, me llena de orgullo tener la oportunidad de contribuir al desarrollo de esta región. Para mí, esta estrategia no es solamente un programa agrícola: es una apuesta por nuestra gente, por nuestros campesinos y por las generaciones que vienen detrás”, señaló Dangond en su visita a La Guajira.

El mencionado proyecto favorecerá a tres mil familias de productores agropecuarios, las cuales se encuentran en nueve municipios:Urumita, El Molino, San Juan del Cesar, Barrancas, La Jagua del Pilar, Distracción, Villanueva, Fonseca y Hatonuevo.

La apuesta se enfocaría en el cultivo de café perijá, una especialidad de grano que se cultiva en la Serranía del Perijá, la cual es una región montañosa ubicada entre los departamentos del Cesar y La Guajira.

Esta especialidad tiene una alta proyección de exportación y, actualmente, se dispone de más de 6.600 hectáreas con potencial para ampliar su cultivo.

“La meta es lograr que la marca “Café Perijá” sea reconocida en los mercados nacionales e internacionales. Debemos dejar de enfocarnos en las limitaciones históricas y comenzar a construir sobre las oportunidades que tenemos. El café del Perijá puede convertirse en un referente de calidad y origen para Colombia y el mundo”, dijo.

En cuanto al cacao de origen guajiro, hay disponibles 96.652 hectáreas aptas para el cultivo, aunque actualmente solo se encuentran sembradas cerca de 762 hectáreas.

“El objetivo en esta apuesta es ampliar y modernizar la producción de cacao fino de aroma, promoviendo la transformación agroindustrial y la generación de valor agregado mediante productos como chocolate de origen”, detalló la cartera.

Esta iniciativa también proyecta un decidido foco en la seguridad alimentaria, pues se propone que las familias rurales adopten cultivos diversificados en donde se integre el café y cacao con cultivos como plátano, aguacate, coco y maracuyá, así como actividades pecuarias.

“Se pretende diversificar las fuentes de ingreso, mejorar el abastecimiento de alimentos, proteger los recursos naturales y fortalecer la sostenibilidad ambiental de los sistemas productivos”, concluyó.

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