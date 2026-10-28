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Caída del precio del petróleo: ¿Cómo afecta la diplomacia en Oriente Medio?

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre bajó un 1,67%, hasta los USD 113,88.

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Agencia AFP
AME4392. BOGOTÁ (COLOMBIA), 12/03/2025.- Fotografía de archivo del 24 de enero del 2025 donde se observa un balancín en una estación petrolera, en Maracaibo (Venezuela). La producción petrolera de Venezuela cayó 6.000 barriles por día (bpd) en febrero, pero se mantuvo sobre el millón por segundo mes consecutivo, según cifras oficiales recogidas en un informe publicado este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). EFE/ Henry Chirinos ARCHIVO
Los precios del petróleo caen ante posibles acuerdos en Oriente Medio.
Foto: (EPA) EFE - Henry Chirinos

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Los precios del crudo volvieron a bajar el martes, mientras el mercado observa con atención los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio, donde continúan los enfrentamientos entre los hutíes de Yemen y la coalición liderada por Arabia Saudita.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre bajó un 1,67%, hasta los USD 113,88.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en el mismo mes, cayó un 1,83%, hasta los USD 99,90.

El emir de Catar, el jeque Tamim ben Hamad al Thani, y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, hicieron balance el martes sobre el conflicto en Oriente Medio, al margen de la cumbre de países exportadores de gas celebrada en Moscú, según informó Doha.

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La reunión tuvo lugar al día siguiente de una visita a Teherán de altos responsables de Arabia Saudita, Pakistán y Turquía, con el objetivo de evitar que se reanuden los enfrentamientos en la región, tras una serie de amenazas israelíes y estadounidenses contra Teherán.

Estos esfuerzos diplomáticos calman los precios del crudo, ya que "un acuerdo creíble podría reducir rápidamente parte de la prima de riesgo geopolítico del petróleo", explican los analistas de Standard Chartered.

"Sin embargo, parece poco probable que se produzca un avance decisivo en las negociaciones", estiman los analistas de Eurasia Group. "Los mediadores continúan con su labor, pero se han logrado pocos avances".

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Por Agencia AFP

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