Caída del precio del petróleo: ¿Cómo afecta la diplomacia en Oriente Medio?

Los precios del petróleo caen ante posibles acuerdos en Oriente Medio. Foto: (EPA) EFE - Henry Chirinos

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Los precios del crudo volvieron a bajar el martes, mientras el mercado observa con atención los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio, donde continúan los enfrentamientos entre los hutíes de Yemen y la coalición liderada por Arabia Saudita.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre bajó un 1,67%, hasta los USD 113,88.

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Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en el mismo mes, cayó un 1,83%, hasta los USD 99,90.

El emir de Catar, el jeque Tamim ben Hamad al Thani, y el…