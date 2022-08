Camacol proyecta iniciar la construcción de 500.000 viviendas en los próximos años

La presidenta de Camacol, Sandra Forero, recordó el fuerte impulso que han tenido las Viviendas de Interés Social (VIS) en los últimos años, pues actualmente representan el 70,8 % del total de viviendas nuevas en el país. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

La industria de la construcción hace parte de esos rubros que fueron impulsados por la pandemia. Desde el año 2020 la venta de vivienda no ha parado de crecer en el país (lo que algunos interpretan como un esfuerzo que hacen los hogares colombianos para resguardar su riqueza), cerrando el primer semestre del año de la pandemia con 180.821 unidades vendidas, el de 2021 con 251.699 y el de 2022 con 255.844.

Y es que al coletazo económico que ha dejado la crisis sanitaria del Covid-19, se suma el fuerte panorama inflacionario que ha afectado el precio de los insumos para la construcción en los últimos meses (especialmente el del acero, que este año se ha encarecido un 65,7 %), lo que ha encarecido los precios de la construcción y, en algunos casos, ha puesto en pausa la ejecución de algunos proyectos, hasta que los precios se estabilicen y vuelvan a traducirse en oportunidades de negocio para los constructores.

A esto se añade la creciente escalada de las tasas de interés (que ha sido el mecanismo que ha empleado el Banco de la República para intentar contener el crecimiento de la inflación) y los problemas logísticos que persisten en el mundo.

Aún con todo este escenario macroeconómico, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) proyecta seguir consolidando cifras récord en los próximos años. Por lo menos en iniciaciones, la meta que se han trazado es alcanzar las 500.000 entre 2023 y 2024, cifra que les permitiría la generación de 1,6 millones de empleos en toda la cadena de valor.

La presidenta de Camacol, Sandra Forero, recordó el fuerte impulso que han tenido las Viviendas de Interés Social (VIS) en los últimos años, pues actualmente representan el 70,8 % del total de viviendas nuevas en el país. Esto se debe, en gran parte, al éxito que han tenido estímulos para la compra como los subsidios que ofrece el Gobierno por medio del programa Mi Casa Ya, así como los que otorgan las cajas de compensación familiar.

Forero resalta que en este momento el mercado de las viviendas se encuentra en niveles saludables, pues en junio de 2022 el porcentaje de unidades terminadas por vender es de apenas el 3,3 % (lo que demuestra el apetito inmobiliario que tienen los compradores en el país). Además, la rotación de inventarios se consolida en un 8,24 % y los desistimientos de compra han caído al 7,6 %.

Aunque para Camacol el actual panorama macroeconómico es considerable, recuerda que el renglón de la economía en el que se mueve tiende a verse afectado (en una mayor medida) por periodos largoplacistas, por lo que temas como la subida de las tasas de interés (que se espera comiencen a moderarse apenas arranque el 2023) no genera un impacto mayor.

Declaraciones dadas a este medio por Sandra Forero muestran el compromiso que tienen como gremio para la construcción de vivienda formal que cumpla con todas las normativas de calidad, a lo que se suma la invitación al gobierno entrante de Gustavo Petro para que avancen en lo que se conoce como la consolidación de la calidad integral de las viviendas, revisando el área que (por norma) deberían tener los hogares, así como los equipamientos que la rodeen (parques, hospitales, jardines, centros comerciales, entre otros).

Hace unas semanas en El Espectador hablamos con algunos expertos para averiguar los retos que tendrá el nuevo gobierno en materia de vivienda. Muchos coinciden en que, más que cifras, es el momento de comenzar a avanzar en el mejoramiento de la calidad de las viviendas (no tanto en lo técnico o normativo, sino que respondan de forma plena a las necesidades que tienen los núcleos familiares), así como explorar otras modalidades de habitabilidad, pues no hay que desconocer que no todos en el país están interesados en comprar, y el arriendo también debería ser fuente de inspiración para el diseño de políticas públicas.

Parte de estas interrogantes serán abordadas en la XXIV Feria Internacional de la Construcción, la Arquitectura y el Diseño (Expo Camacol 2022), que se realizará del 24 al 27 de agosto en Plaza Mayor, Medellín.

Este evento tendrá la participación de expositores de 16 países, más de 200 conferencias y charlas, cerca de 50.000 visitantes, seis pabellones en área cubierta y dos en área descubierta, además de unas expectativas de negocio cercanas a los US$300 millones.

“La invitación es para que nos acompañen, conozcan la muestra comercial nacional e internacional, las ruedas de negocio, las vitrinas de la innovación, los espacios de demostración, los lanzamientos de productos, la agenda académica y los recorridos guiados de la arquitectura de Medellín”, concluyó el gerente de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza Posada.

