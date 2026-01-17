Canadá, cada vez más cerca de China que de Estados Unidos en el nuevo orden comercial

La medida busca diversificar el comercio frente al proteccionismo de EE. UU., aunque genera críticas por su impacto en la industria automotriz y en las relaciones con Washington. Foto: EFE - JESSICA LEE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El tono desapasionado de Mark Carney ocultaba un sorprendente mensaje de reajuste: China es ahora un socio comercial “más predecible» que Estados Unidos, lo que requiere estrechar los lazos con Pekín a medida que se afianza un «nuevo orden mundial".

El primer ministro de Canadá, un antiguo banquero central no conocido por sus exageraciones, abandonó la capital china tras alcanzar un acuerdo con Xi Jinping que abre la puerta a los vehículos eléctricos y a la inversión automovilística de la mayor economía asiática. Habría sido un paso impensable antes de que Donald Trump ganara un segundo mandato en la Casa Blanca.

Canadá se ha mantenido durante mucho tiempo muy cerca de Estados Unidos en su política hacia China, incluso durante una crisis diplomática por presos de alto perfil. Junto con los lazos comerciales históricos, esa alineación se está resquebrajando ahora.

Hace menos de dos años, Canadá igualó los aranceles estadounidenses del 100 % sobre los vehículos eléctricos chinos para proteger la industria automovilística norteamericana, lo que provocó represalias arancelarias por parte de China. Luego, Trump llegó al poder, impuso aranceles a los productos canadienses y aplicó impuestos globales a la importación de automóviles, acero y aluminio, lo que afectó de manera especialmente dura a Canadá debido a las cadenas de suministro que cruzan la frontera.

Ninguna economía del Grupo de los Siete tiene unas relaciones comerciales tan unipolares como Canadá, que envía alrededor del 70 % de sus exportaciones a Estados Unidos y obtiene la mayor parte de sus importaciones allí. Carney, antiguo banquero de Goldman Sachs Group Inc., afirma que eso significa que Canadá tiene que duplicar sus exportaciones fuera de Estados Unidos en una década, un objetivo que es prácticamente imposible sin un acuerdo con China, según los expertos.

“Lo que el primer ministro está haciendo es decir: ‘Mirad, tenemos opciones. No nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando a que volváis a querernos’“, afirma Eric Miller, fundador de la consultora comercial Rideau Potomac Strategy Group. «Ha metido el dedo en el agua, pero siempre puede sacarlo si eso redunda en beneficio de Canadá».

El acuerdo con Xi establece una cuota anual de 49 000 vehículos eléctricos chinos que pueden entrar en Canadá con un arancel reducido. Más controvertido aún es que el acuerdo de Carney abre el mercado automovilístico canadiense a las inversiones en empresas conjuntas de los fabricantes de automóviles chinos.

Estas empresas han revolucionado un sector que antes dominaban Detroit y Alemania: la china BYD Co. ha destronado este mes a Tesla Inc. como el mayor vendedor mundial de coches eléctricos.

Aunque el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que el acuerdo sería “problemático” para Canadá y provocó quejas de los legisladores estadounidenses del comité selecto de la Cámara de Representantes sobre China, la primera valoración de Trump sobre el cambio de Carney fue más optimista.

“Está bien, es lo que debe hacer”, afirmó Trump. “Es bueno que firme un acuerdo comercial. Si se puede llegar a un acuerdo con China, hay que hacerlo”. (Trump tiene previsto visitar China en abril).

Sin embargo, la primera reacción del impredecible presidente ante el anuncio contra los aranceles de la provincia de Ontario, en el que se citaba a Ronald Reagan, también fue tranquila, antes de transformarse en ira, lo que le llevó a poner fin a las negociaciones comerciales con Canadá en octubre.

“Concesión mínima”

La declaración conjunta de Carney y Xi no reestructura el orden mundial de un plumazo. Los dos líderes firmaron una serie de memorandos y cartas de intención no vinculantes que, sobre el papel, simplemente devuelven varias cosas a donde estaban hace unos años.

En 2017, el predecesor de Carney, Justin Trudeau, llegó a Pekín con la esperanza de alcanzar un acuerdo comercial “integral”. Ese esfuerzo se esfumó rápidamente y, 12 meses después, la policía canadiense detuvo en Vancouver a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei Technologies Co., en respuesta a una solicitud provisional de extradición de Estados Unidos, lo que provocó que China detuviera a dos ciudadanos canadienses y dejara la relación en ruinas.

La medida de Carney es una cobertura bancaria, un “retroceso”, según Jeff Nankivell, director ejecutivo de la Fundación Asia Pacífico de Canadá, que anteriormente estuvo destinado en China como alto diplomático canadiense.

“Es lógico suponer que la tarea de los negociadores canadienses era ver cuál era la concesión mínima que podíamos hacer en materia de aranceles a los vehículos eléctricos que fuera suficiente para que la parte china aceptara reducciones significativas en sus aranceles”, afirmó. “Este es el acuerdo”.

“La primera tarea de un líder nacional, especialmente en tiempos de dificultades económicas, es mantener abiertas las opciones del país”, añadió.

Uno de los dos canadienses detenidos por China durante casi tres años en el momento más bajo de sus relaciones diplomáticas, Michael Kovrig, trabaja ahora como analista y asesor en geopolítica y seguridad.

“El Gobierno canadiense se encontraba ante una situación sin salida”, afirmó. “China es un país con el que no se puede evitar tratar”.

No obstante, el anuncio del viernes le produjo «una sensación desagradable en el estómago», según sus propias palabras.

Los agricultores de las vastas praderas de Canadá están sufriendo los aranceles chinos sobre la colza y los guisantes, y el mensaje de China, en opinión de Kovrig, fue “abran sus mercados a nuestra sobreproducción masivamente subvencionada de vehículos eléctricos y otras cosas, o les haremos daño”.

Afirmó que el estoico comentario de Carney el viernes de que “aceptamos el mundo tal y como es, no como nos gustaría que fuera” le hacía parecer “una especie de hombre de Davos muy extraño”.

Puede que Carney prefiera un mundo con un comercio más libre que se centre en la eficiencia, pero parece que está reconociendo que «ya no vivimos en ese mundo» y que eso requiere un comportamiento radicalmente diferente, afirmó Kovrig.

La visita de Carney a China refleja el implacable enfoque económico por el que los canadienses lo eligieron. El proteccionismo estadounidense y el hecho de que Trump codiciara públicamente a Canadá como “el estado número 51″ contribuyeron a llevar a Carney al poder el año pasado con el mandato de diversificar el comercio.

“No queremos volver a estar nunca más en esta situación”, dijo en octubre en el programa The Mishal Husain Show de Bloomberg.

Bajo el mandato de Trudeau, Canadá siguió una política exterior basada en valores, centrada en los derechos humanos y la igualdad de género. Algunos de los seguidores de Carney siguen queriendo que defienda esas cuestiones, pero el comercio y el crecimiento económico ocupan claramente un lugar más destacado en su agenda.

Para algunos, el enfoque de Carney es un reajuste bienvenido.

“Bien hecho, primer ministro Carney y compañía”, afirmó Derek Holt, director de economía de mercados de capitales del Bank of Nova Scotia, en referencia al acuerdo con China en una nota a los inversores. Elogió el cambio con respecto al enfoque del Gobierno anterior, que, según él, “subordinaba el comercio bilateral a la señalización de virtudes y, a menudo, a la hipocresía de señalar con el dedo”.

“Ahora el comercio está al mando”, afirmó Holt.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.