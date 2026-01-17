Logo El Espectador
Trump impondrá aranceles a algunos países europeos por Groenlandia

Donald Trump anunció un arancel inicial del 10 % a países europeos que respaldan a Dinamarca en su intento de adquirir Groenlandia, con posibilidad de elevarlo al 25 % en junio.

Agencia Bloomberg
17 de enero de 2026 - 05:04 p. m.
La medida afecta a aliados clave de la OTAN y genera dudas sobre la autoridad legal para aplicarla, mientras persiste el punto muerto diplomático entre Washington y Copenhague.
Foto: EFE - SHAWN THEW
El presidente Donald Trump anunció un arancel del 10 % a los países europeos que se alinean con Dinamarca en su intento por adquirir Groenlandia.

Trump amenazó en una publicación en redes sociales con imponer el arancel el 1 de febrero y aumentarlo al 25 % en junio, a menos que «se llegue a un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia».

Los aranceles se aplicarán a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, según afirmó.

Esta explosiva amenaza apunta a varios de los principales aliados de Estados Unidos y tensará aún más la alianza de la OTAN, de la que Dinamarca es miembro.

No está claro de inmediato qué autoridad utilizaría Trump y cómo trataría de aplicar nuevos aranceles individuales a los Estados miembros de la UE, pero anteriormente se ha basado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para amenazas similares.

El uso de esa autoridad es la base de un caso histórico del Tribunal Supremo, cuya sentencia se espera en breve. La sentencia del tribunal podría dar al traste con la amenaza de Trump; una alternativa que ha barajado la Administración, los llamados poderes de la Sección 122, tiene un límite del 15 % de aranceles durante 150 días.

En conjunto, esto plantea dudas sobre si Trump podrá aplicar los aranceles y durante cuánto tiempo.

La medida de Trump se produce tras una semana de reuniones en Washington entre el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, y altos cargos de la Administración Trump y miembros del Congreso, en las que también participó la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

Dinamarca y Groenlandia siguen en un punto muerto con Estados Unidos sobre el futuro de la isla más grande del mundo, aunque esta semana los funcionarios acordaron crear un grupo de trabajo para gestionar la disputa diplomática.

Dinamarca había invitado a los aliados de la OTAN a participar en actividades de entrenamiento en Groenlandia, y varios países europeos ya han enviado personal a la isla. Según un oficial militar danés, Estados Unidos es uno de los países invitados.

El anuncio de Trump sobre los aranceles del sábado se dirigía a los países que habían anunciado el envío de un puñado de tropas a la isla.

“Estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible ni defendible”, escribió Trump en su publicación. Añadió que Estados Unidos está abierto a negociar con Dinamarca.

angela gómez Suárez(622)Hace 24 minutos
Si la Unión Europea se arrodilla frente a la agresión imperialista sobre Groenlandia, del emergente sátrapa Trump,será el fin de la Unión Europea.El sociopata megalómano está actuando igual que Hitler.Cada atropello contra los países europeos ,pero tolerado,hacia más agresivo al dictador.
José María Mendivil Ciodaro(71461)Hace 1 hora
Hasta cuando el mundo tendrá que aguantarse a este psicópata THPTA.
