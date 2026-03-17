Casi colisión en El Dorado: informe advierte riesgos en aeropuerto y Gobierno define medidas

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Un avión acelerando sobre la pista. Cabina lista. Autorización en regla. Y, de pronto, una silueta paralela que no debería estar ahí.

El 20 de febrero, a las 5:36 de la tarde, un Airbus A320 con 162 personas a bordo abortó su despegue en el Aeropuerto Internacional El Dorado. La tripulación detectó un helicóptero aproximándose al eje de la pista. Frenó.

La aeronave se detuvo sin heridos. Los frenos alcanzaron cerca de 900 grados. Las llantas se desinflaron. La operación siguió, pero el episodio dejó una alerta difícil de ignorar.

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El reporte final cambió el tono de esa alerta. La Aeronáutica Civil advirtió que no se puede descartar que el episodio hubiera terminado en una colisión aérea. “No hay espacio para poder afirmar que no hubiera habido un conflicto”, señalaron los investigadores, al referirse a un posible mid-air collision, el cruce de trayectorias entre dos aeronaves.

Hubo un cruce de comunicaciones. Mientras el helicóptero (una aeronave de Estado) recibía instrucciones para mantener altitud, el avión comercial tenía vía libre para despegar. Todo ocurrió durante la transferencia entre Torre Norte y Torre Sur. Dos mensajes, dos aeronaves, el mismo espacio.

La investigación descartó una causa única. Habla de una cadena de fallas: transmisiones saturadas que se superpusieron, colaciones incompletas (mensajes que se oyen pero no se confirman del todo) y la autorización del cruce del helicóptero cuando el avión ya estaba en carrera de despegue. También señala que la tripulación del Airbus nunca recibió información anticipada sobre esa maniobra.

Tres semanas después, el Gobierno decidió intervenir. El Ministerio de Transporte anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad aérea y ajustar la operación en los aeropuertos. Las órdenes van dirigidas a la Aeronáutica Civil, que deberá revisar protocolos, comunicaciones y condiciones de operación en puntos críticos.

“La seguridad aérea en Colombia se fortalece con decisiones”, dijo la ministra María Fernanda Rojas. “Ajustar, mejorar y elevar los estándares de toda la operación”.

El primer cambio apunta a algo muy concreto: cómo se cruzan aeronaves cerca de pistas activas. Se definirán protocolos más estrictos y estandarizados. Arrancan en El Dorado.

La comunicación entra en el foco. Menos margen para interpretaciones, más confirmaciones.

También habrá una revisión técnica en torre de control. Visibilidad, puntos ciegos, herramientas de seguimiento. La investigación encontró que la propia estructura de la torre (vigas, parales, ángulos) puede interrumpir la línea de visión de los controladores. En ciertos momentos, seguir visualmente una aeronave exige moverse dentro de la cabina para recuperar contacto.

“Estas decisiones buscan optimizar la interacción entre aeronaves, fortalecer la comunicación entre controladores y tripulaciones y garantizar mayores niveles de precisión y control en aeropuertos de alta complejidad como El Dorado”, afirmó el Mintransporte.

Hay otro frente más sensible. Grabaciones de la torre de control, revisadas dentro de la investigación, evidenciaron un ambiente ruidoso durante la operación. Conversaciones ajenas, lenguaje inapropiado e incluso música mientras se coordinaban movimientos en pista. El ruido, según los reportes, alcanzaba a percibirse en la frecuencia.

El Dorado, principal terminal aérea del país, es uno de los aeropuertos más congestionados de América Latina. Mueve cerca de 46 millones de pasajeros al año y opera con picos cercanos a 74 operaciones por hora. Es un sistema al límite, donde la coordinación no admite ruido.

Esa presión se sintió en la torre. El informe describe un escenario de alta carga de trabajo y frecuencias saturadas, donde parte de la coordinación entre controladores se hizo “a viva voz”, sin apoyo de procedimientos estandarizados.

Cada minuto cuenta. Un retraso en Bogotá se propaga al resto del país. Vuelos que se mueven, itinerarios que se ajustan, aeropuertos regionales que terminan cancelando cuando la operación se desplaza fuera de su ventana.

El informe técnico presentado por el coronel Álvaro Alejandro Bello, director técnico de investigación de accidentes, ya había identificado factores y recomendaciones.

El caso tampoco quedó aislado. “Así mismo, el Ministerio confirmó que un segundo incidente reciente también está siendo objeto de análisis, lo que refuerza la necesidad de avanzar en estas medidas”, detalló la cartera de Transporte.

El viernes 13 de marzo se registró otro incidente en el mismo aeropuerto: un helicóptero cruzó en dos ocasiones la pista 14 sin autorización, lo que obligó a maniobras para evitar interferencias con el tráfico aéreo. La Aeronáutica Civil lo calificó como un “evento no deseado relacionado con la seguridad operacional” y abrió una nueva investigación.

De acuerdo con la reconstrucción de lo ocurrido durante la operación aérea, el helicóptero militar cruzó la trayectoria utilizada por aeronaves comerciales en la fase final de aproximación a las pistas del aeropuerto.

Esa maniobra obligó a que dos aviones que estaban próximos a aterrizar ejecutaran un “sobrepaso” o aproximación frustrada, un procedimiento estándar en aviación que se utiliza cuando la pista o la trayectoria no son seguras para completar el aterrizaje.

La situación generó alerta temporal en la operación aérea mientras se restablecía la normalidad en la terminal. Según información preliminar conocida por medios de comunicación, el incidente habría estado relacionado con una maniobra sin autorización dentro del espacio de aproximación del aeropuerto, lo que activó los protocolos de seguridad aérea.

El episodio no dejó personas lesionadas ni daños en aeronaves, pero obligó a activar protocolos de seguridad en uno de los aeropuertos con mayor tráfico de América Latina.

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Las nuevas medidas del Ministerio no se limitan a Bogotá, aunque empiezan ahí. La idea es replicarlas en otros aeropuertos del país, en la medida en que la operación lo requiera.

Las decisiones apuntan a cerrar ese margen mínimo que, durante segundos, dejó a dos aeronaves compartiendo el mismo espacio.

El Gobierno mantendrá “monitoreo permanente a la implementación de estas medidas y al cumplimiento de los estándares de seguridad aérea”.

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