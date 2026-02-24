Aerocivil indaga incidente que expuso saturación en la pista el pasado 20 de febrero

Imagen de referencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A las 5:36 de la tarde del 20 de febrero, un Airbus A320 que cubría la ruta Bogotá–San Andrés aceleraba por la pista 14R del Aeropuerto Internacional El Dorado con 157 pasajeros y cinco tripulantes a bordo. Según el informe preliminar de la Aeronáutica Civil, la autorización de despegue estaba dada y la aeronave había iniciado la carrera cuando la tripulación detectó un helicóptero volando en trayectoria paralela y aproximándose al eje de la pista.

La respuesta fue inmediata: abortar el despegue.

La maniobra permitió detener el avión sin lesiones entre los ocupantes. La aeronave abandonó la pista por la calle de rodaje K6 para una revisión técnica. Durante el frenado, la temperatura de los frenos alcanzó cerca de 900 grados Celsius, lo que provocó el desinflado de las ruedas. No hubo incendio ni daños estructurales mayores.

Según el informe, el avión había sido remolcado desde la posición C5 a las 17:04 y autorizado a rodar hacia la pista a las 17:13. Veintitrés minutos después recibió autorización de despegue.

La aeronave que generó la alerta era un helicóptero de Estado, matrícula FAC4021, que había despegado desde CATAM a las 17:17. Inicialmente cruzó la trayectoria de la pista 14L y se dirigió hacia el sector de Engativá. Minutos después solicitó un nuevo cruce de pista con la previsión de atravesar posteriormente la 14R.

Durante la transferencia de comunicaciones entre la Torre Norte y la Torre Sur se produjo un traslapo en la frecuencia radial. Mientras el helicóptero recibía instrucciones para mantener 9.500 pies de altitud, el Airbus recibió autorización de despegue.

La simultaneidad derivó en una proximidad con la trayectoria activa de la pista 14R.

Un minuto después, el helicóptero efectuó un viraje a la derecha y cruzó la trayectoria de la pista.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes abrió la investigación para establecer la secuencia exacta de los hechos y los factores contribuyentes.

Un aeropuerto al límite operativo

El incidente ocurrió en el principal centro aéreo del país y uno de los más congestionados de América Latina. El Dorado moviliza cerca de 46 millones de pasajeros al año y concentra buena parte de las operaciones nacionales e internacionales.

La terminal opera con una declaratoria de capacidad cercana a las 74 operaciones por hora, un nivel que en varios momentos del día se acerca a los límites operativos. En esas condiciones, la coordinación entre controladores, tripulaciones y operadores requiere márgenes de precisión mínimos.

Cada minuto de retraso en Bogotá se transmite al resto de la red aérea del país. Aeropuertos que operan solo durante el día pueden terminar cancelando vuelos cuando las demoras acumuladas desplazan las salidas hacia horarios nocturnos.

La investigación determinará si el evento fue consecuencia de un error de coordinación, de comunicaciones o de procedimientos.

