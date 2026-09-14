Caso Zara: ¿La dotación es de la empresa o del trabajador?

El anterior es el relato de María Alejandra Rojas, quien para cuando se grabó el video trabajaba en el local de Zara, en Unicentro.

“En representación de la gerente general de la tienda me solicitaron los zapatos que eran de dotación, me los hicieron quitar. Yo expuse que solo tenía los zapatos de dotación y no había traído otros para poderme cambiar y lo único que recibí de ellos fue que no les importaba que me fuera para la casa sin zapatos. Me los quitaron y me mandaron para la casa descalza”.

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Este caso ha dejado muchas dudas sobre los derechos que tienen los trabajadores. Consultamos a varios especialistas y esto fue lo que nos dijeron.

Según lo explicado por el abogado laboralista, Víctor Julio Díaz, es obligación del empleador dar la dotación a sus trabajadores. Puntualmente son tres las entregas que deben hacerse en el año: la primera el 30 de abril, la segunda el 31 de agosto y la tercera el 20 de diciembre.

Díaz es enfático en que la dotación consiste en calzado y vestido y que, cuando se entrega, pasa a ser propiedad del trabajador.

“No se le puede pedir que lo devuelva. Ni siquiera en empresas de servicios públicos, como las de energía y agua, donde podría existir un mayor riesgo de fraude”, detalla.

Sobre las consecuencias legales, dice que la trabajadora puede presentar una queja ante el Ministerio de Trabajo, o una demanda. La empresa podría acarrear sanciones por parte de la cartera laboral.

El abogado de la firma Scola Abogados, Sebastián González, va un poco más allá y recuerda que la dotación es una prestación social. No es un préstamo ni un elemento en comodato.

“Por eso exigir su devolución no tiene sustento legal: no es un uniforme en préstamo que deba regresar al terminar la relación laboral, salvo que se trate de elementos de protección personal (EPP) distintos a la dotación básica, que sí pueden tener reglas propias de devolución por razones de seguridad”, puntualiza.

Sobre lo que vendría en materia legal, señala que la trabajadora podría proceder de la siguiente manera:

– Queja ante el inspector de trabajo, quien puede iniciar las investigaciones que estime convenientes para lograr el respeto de los derechos laborales e imponer las sanciones a que haya lugar.

– Una eventual reclamación civil o laboral por daño moral o por las condiciones en que se le exigió la devolución (presión, trato indebido). No obstante, sería un terreno atípico y tendría que evaluarse caso a caso con las pruebas concretas (cómo se hizo la exigencia, si hubo amenaza de despido, etc.).

¿Qué sanciones podría recibir la empresa?

Más allá de la posible sanción administrativa del Ministerio del Trabajo por infracción a las normas laborales (que se impone vía inspección y puede traducirse en multa), el punto que ya tenía es el más relevante en este caso concreto: el daño reputacional ya está causado y es, probablemente, el costo más alto para la empresa.

“Este tipo de denuncias suelen activar el interés de otros entes de control (Ministerio del Trabajo, e incluso la Superintendencia de Sociedades o los propios sindicatos/organizaciones de consumidores) sobre otras prácticas laborales de la compañía”, concluye.

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