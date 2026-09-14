 

Publicidad

Caso Zara: ¿La dotación es de la empresa o del trabajador?

En redes sociales se ha viralizado un video en el que una empleada de Zara denuncia que su superior le pidió entregar los zapatos de dotación y que, posteriormente, la envió descalza a su casa. Esto es lo que dicen los abogados.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Diego Ojeda
Diego Ojeda
14 de septiembre de 2026 – 10:10 a. m.
A CORUÑA, 16/01/2026.- Logotipo en la tienda de Zara que cerrará el 30 de enero, situada en la calle Juan Flórez de A Coruña. Se trata de la primera tienda que abrió Amancio Ortega en la historia de Inditex. EFE/Cabalar
La empresa podría enfrentar sanciones por parte del Ministerio de Trabajo.
Foto: EFE - Cabalar

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

“En representación de la gerente general de la tienda me solicitaron los zapatos que eran de dotación, me los hicieron quitar. Yo expuse que solo tenía los zapatos de dotación y no había traído otros para poderme cambiar y lo único que recibí de ellos fue que no les importaba que me fuera para la casa sin zapatos. Me los quitaron y me mandaron para la casa descalza”. 

El anterior es el relato de María Alejandra Rojas, quien para cuando se grabó el video trabajaba en el local de Zara, en Unicentro. 

Este caso ha dejado muchas dudas sobre los derechos que tienen los trabajadores. Consultamos a varios especialistas y esto fue lo que nos dijeron. 

Según lo explicado por el abogado laboralista, Víctor Julio Díaz, es obligación del empleador dar la dotación a sus trabajadores. Puntualmente son tres las entregas que deben hacerse en el año: la primera el 30 de abril, la segunda el 31 de agosto y la tercera el 20 de diciembre. 

Díaz es enfático en que la dotación consiste en calzado y vestido y que, cuando se entrega, pasa a ser propiedad del trabajador. 

“No se le puede pedir que lo devuelva. Ni siquiera en empresas de servicios públicos, como las de energía y agua, donde podría existir un mayor riesgo de fraude”, detalla. 

Sobre las consecuencias legales, dice que la trabajadora puede presentar una queja ante el Ministerio de Trabajo, o una demanda. La empresa podría acarrear sanciones por parte de la cartera laboral. 

El abogado de la firma Scola Abogados, Sebastián González, va un poco más allá y recuerda que la dotación es una prestación social. No es un préstamo ni un elemento en comodato.

“Por eso exigir su devolución no tiene sustento legal: no es un uniforme en préstamo que deba regresar al terminar la relación laboral, salvo que se trate de elementos de protección personal (EPP) distintos a la dotación básica, que sí pueden tener reglas propias de devolución por razones de seguridad”, puntualiza.

Sobre lo que vendría en materia legal, señala que la trabajadora podría proceder de la siguiente manera: 

– Queja ante el inspector de trabajo, quien puede iniciar las investigaciones que estime convenientes para lograr el respeto de los derechos laborales e imponer las sanciones a que haya lugar.

– Una eventual reclamación civil o laboral por daño moral o por las condiciones en que se le exigió la devolución (presión, trato indebido). No obstante, sería un terreno atípico y tendría que evaluarse caso a caso con las pruebas concretas (cómo se hizo la exigencia, si hubo amenaza de despido, etc.).

¿Qué sanciones podría recibir la empresa?

Más allá de la posible sanción administrativa del Ministerio del Trabajo por infracción a las normas laborales (que se impone vía inspección y puede traducirse en multa), el punto que ya tenía es el más relevante en este caso concreto: el daño reputacional ya está causado y es, probablemente, el costo más alto para la empresa.

“Este tipo de denuncias suelen activar el interés de otros entes de control (Ministerio del Trabajo, e incluso la Superintendencia de Sociedades o los propios sindicatos/organizaciones de consumidores) sobre otras prácticas laborales de la compañía”, concluye.

Publicidad

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

DiegoOjeda95 dojeda@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Caso Zara

Derechos laborales

Ministerio de trabajo

Trabajadores

Zara
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • David(73769)Hace 53 minutos
    Una empresa miserable al igual su gerente o representante que violento los derechos y la dignidad de la trabajadora
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido