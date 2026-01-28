Cayó la confianza empresarial e industrial en 2025: ¿a qué se debió?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La confianza en la sociedad es un termómetro para tomar decisiones con certeza. Hoy ese instrumento se parece más a una burbuja de jabón que explota con el mínimo roce.

La tranquilidad empresarial, medida por Fedesarrollo, evidencia esa fragilidad: en diciembre de 2025, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 17,8 %, una disminución de 2,8 puntos frente a diciembre del año anterior (20,6 %) y de 4,5 % puntos respecto a noviembre (22,3 %).

El descenso no es abrupto, pero sí persistente y confirma un ánimo empresarial que sigue perdiendo consistencia.

2025: 17,8 %.

2024: 20,6 %.

2023: 16,6 %.

2022: 22,6 %.

El deterioro se explica, de manera puntual, por el enfriamiento de las expectativas de la situación económica para el próximo semestre, que pasó de 25,3 % en 2024 a 16 % en 2025, una corrección de cautela frente a lo que viene más que alarma frente al momento actual.

De hecho, otras variables muestran una lectura menos tensa del presente: percepción de la situación económica actual (de 34,7 % a 49 %) y nivel de existencias (-2 % a 11,5 %). El comercio parece operar con mayor holgura en el corto plazo.

La industria pierde piso

El panorama cambia cuando se observa el sector industrial. Allí, los indicadores dibujan un cuadro más estructural. El Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en 0,7 % en diciembre, una reducción marginal de 0,5 puntos en su comparación anual y de 3,6 puntos mensual.

El nivel de existencias pasó de -3,6 % en 2024 a -5,4 % en 2025, mientras que el volumen actual de pedidos retrocedió de -19,3 % a -20,3 %. Incluso las expectativas, la única variable que aún permanece en positivo, descendió de 15,2 % a 13 %.

Esta es la fotografía de cuatro años:

2025: -0,7 %.

2024: -0,2 %.

2023: -4,3 %.

2022: -1,2 %.

El empleo, la señal más sensible

El golpe aparece en las expectativas de empleo. Para el próximo trimestre, el indicador se ubicó en -18,6 %, un desplome de 24,7 puntos frente al mismo trimestre de 2024 (6,1 %) y de 28,7 puntos frente al trimestre anterior (10,1 %).

Apenas uno de cada diez cree que el empleo aumentará; cerca de seis de cada diez afirma que se mantendrá igual y poco menos de tres de cada diez considera que el empleo disminuirá.

Un ruido de fondo

A este cuadro se suma un factor que vuelve a ganar presencia en la percepción empresarial: el contrabando. Según los empresarios consultados, la presencia de esta problemática subió 3,4 % en 2024 a 12,4 % en 2025, un refuerzo a la sensación de competencia desleal en un entorno donde los márgenes ya están bajo presión (aranceles y autorretención).

Desde una vista con el lente más abierto, la confianza es pesimista, pero aún resiste contenida por expectativas cada vez más estrechas.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.