Dólar hoy en Colombia: así cotiza la divisa este miércoles 28 de enero

El precio del dólar no da tregua. La volatilidad es el pan de cada día. Y hoy, precisamente, con la decisión de tasas de interés por la Reserva Federal (el banco central de Estados Unidos), el mercado está con la incertidumbre a flor de piel.

Para este miércoles, la divisa abrió la jornada a la baja, en COP 3.623, unos 76 pesos por debajo de los 3.699 de ayer.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.678,59, un alza marginal de 0,06 % frente a la anterior (3.676,02), fijado por la Superintendencia Financiera.

A la hora de cerrar el lente a una semana, cuando la fotografía del dólar reflejaba un valor en COP 3.671, la divisa muestra una valorización de 48 pesos. Pero si se mira a un mes de distancia, la moneda estadounidense ha perdido 157 pesos, si se compara con los COP 3.780 del 31 de diciembre.

Las tensiones en juego para el dólar

Esta semana hay dos decisiones importantes que pueden influenciar la cotización de la moneda en Colombia: tasas de interés tanto en la Reserva Federal de EE. UU., como en el Banco de la República, en Colombia.

El banco central de Estados Unidos se encamina a hacer esta semana lo que el presidente Donald Trump detesta: mantener los tipos de interés sin cambios y defender celosamente su independencia ante las presiones de la Casa Blanca.

La tradicional reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos se celebrará el martes y miércoles próximos. Y según los analistas financieros, las tasas permanecerán en el rango de entre 3,50 % y 3,75 % decidido en diciembre.

El contexto actual es diferente al de la última reunión, no porque la situación económica haya evolucionado de manera fundamental, sino porque el presidente de la institución monetaria, Jerome Powell, acabó por oponerse abiertamente a Trump.

El presidente Donald Trump ha buscado acelerar la salida de Powell, cuyo periodo al frente de la Fed termina en mayo, a base de insultos y cuestionamientos de su competencia y honestidad. También le abrió una investigación.

Por el lado del Banco de la República, el mercado proyecta que habrá un aumento en las tasas de interés. La mayoría de analistas consultados para la Encuesta de Opinión Financiera Fedesarrollo proyectan que en la próxima decisión de la junta directiva del Banco de la República habrá un ajuste al alza en los tipos de interés, llevándolos a 9,75 %.

Bajo la perspectiva de los participantes de ese sondeo, las tasas del Banrep finalizarían 2026 en 11,25 %, lo que nos devolvería al escenario de junio de 2024.

En el plazo más inmediato, las proyecciones siguen ubicando la divisa en los niveles actuales para esta semana, pues, tanto para el caso de la Fed, como el del Banrep, ya se da por descontado cuáles serán los movimientos de la divisa.

Esta será la primera decisión del Banco sobre tasas luego del histórico aumento de 23 % que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Si el movimiento de la junta es más agresivo de lo presupuestado, así como el lenguaje del comunicado, puede haber una desvalorización del peso, lo que podría elevar el precio del dólar en el país, según algunos analistas.

Pero, de entrada, lo que se advierte es que el mercado da por descontado que las tasas se mantendrán estables en EE. UU. y que el Banrep efectuará un ajuste al alza.

