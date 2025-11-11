Tras dos meses, Gobierno habilita un carril en el kilómetro 18 de la vía al Llano

El restablecimiento parcial aliviará el tránsito y el comercio en los Llanos, pero persisten los riesgos geológicos y las dudas sobre la estabilidad definitiva del talud. Foto: Mintransporte

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dos meses después de que la montaña se vino abajo, la vía al Llano (arteria vital entre la capital y la Orinoquía) volverá a respirar, al menos por un carril.

El Ministerio de Transporte confirmó que esta semana se habilitará el paso controlado en el kilómetro 18, el punto más crítico del corredor, con lo que se espera mejorar la movilidad de pasajeros y carga y aliviar el cuello de botella que asfixia la economía regional desde septiembre.

La reapertura parcial cumple la promesa hecha por el Gobierno, pero también marca una etapa de alta fragilidad: el terreno sigue en observación y las lluvias amenazan con revertir los avances.

“Cumplimos con la palabra. Esta semana habilitamos un carril en el km 18, como lo anunciamos en los espacios de verificación con las comunidades. Nuestro equipo técnico continúa trabajando para habilitar el segundo carril cuanto antes y de manera segura”, afirmó la ministra María Fernanda Rojas.

La cirugía del kilómetro 18

Desde el derrumbe del 6 de septiembre en Chipaque, los equipos del Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura y las gobernaciones del Meta y Cundinamarca han realizado una operación constante para estabilizar el talud.

Entre las principales acciones ejecutadas están:

Remoción y terraceo de material inestable , para evitar nuevos desprendimientos.

Perforación de drenes que disminuyen la presión del agua en la montaña (clave en temporada de lluvias).

Reconstrucción de la estructura del pavimento y de los sistemas de drenaje.

Monitoreo técnico permanente, con verificaciones semanales junto a las veedurías ciudadanas.

Estas tareas permitirán que la vía funcione nuevamente, pero aún de manera limitada. El segundo carril sigue cerrado mientras se evalúa la estabilidad definitiva del terreno.

Un alivio parcial para una herida abierta

La reapertura de un solo carril es un respiro. Durante el cierre, las pérdidas económicas superaron el billón de pesos, de acuerdo con las cámaras de comercio de la región. Solo en transporte de carga, Fedetranscarga estimó pérdidas por COP 114.000 millones en un mes, entre desvíos, demoras y lucro cesante.

Cada día sin vía representaba un círculo vicioso, con campesinos que no podían sacar sus productos, camiones varados, pasajeros que esperaban horas en el tráfico o se arriesgaban por rutas alternas de trocha.

El impacto fue directo sobre el bolsillo del consumidor: los alimentos llegaron más caros y de peor calidad, mientras los tiempos de viaje se triplicaron.

La reapertura permitirá reducir los tiempos frente al tránsito restringido que operaba bajo el esquema de “pico y placa 3x3” (solo tres horas de paso por sentido), aunque la normalidad plena aún no llega.

El valor (y el costo) de mantener abierta la montaña

El Gobierno destinó COP 9.100 millones para la intervención del kilómetro 18 y COP 18.000 millones más para caminos comunitarios en los municipios más afectados (Chipaque, Une y Cáqueza).

La montaña ya ha demostrado que no perdona descuidos. En los últimos cinco años, la vía al Llano ha tenido 22 cierres, y cada gota de agua puede convertirse en un detonante de nuevos cierres con el mismo patrón: emergencia, inversión millonaria, reapertura temporal y nuevo colapso.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.