Certificados del SENA podrán ser reconocidos en Chile: abren convocatoria con 150 cupos

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2026 o hasta que se ocupen los cupos. Incluye competencias relacionadas con cocina, cuidado de personas, construcción, reciclaje, medio ambiente, redes…

Un colombiano que tenga certificada una competencia laboral por el SENA podrá pedir, por primera vez, que ese certificado sea reconocido en Chile sin volver a demostrar desde cero que sabe hacer ese trabajo. La primera convocatoria binacional entre Colombia y Chile abrió este 21 de septiembre, tiene 150 cupos y el trámite será gratuito.

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La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2026 o hasta que se ocupen los cupos. Incluye competencias relacionadas con cocina, cuidado de personas, construcción, reciclaje, medio ambiente, redes de transmisión eléctrica, vehículos eléctricos y locución, entre otras.

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“Lo que una persona sabe hacer también tiene valor fuera de su país”, dijo la ministra del Trabajo, Natalia López.

El trabajador parte de una certificación que ya tiene. El mecanismo no busca volver a evaluar desde cero una competencia que ya fue certificada, sino verificar y reconocer el certificado dentro del alcance definido para la convocatoria.

El procedimiento se relaciona con el Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP), mecanismo establecido en Colombia por el Decreto 2244 de 2023. Esa norma contempla expresamente la verificación de certificados de competencias obtenidos en el exterior y permite considerar los acuerdos internacionales suscritos sobre la materia.

En esta primera convocatoria, el reconocimiento estará limitado a los perfiles y alcances establecidos por Colombia y Chile. Por eso, tener cualquier certificado de competencias no significa que este vaya a ser reconocido automáticamente.

El trámite será gratuito. El Decreto 2244 establece que el RAP no tiene costo y el Ministerio del Trabajo advierte que para esta convocatoria no se requieren intermediarios.

El mecanismo funciona en los dos sentidos. Las certificaciones de competencias expedidas por ChileValora podrán ser reconocidas en Colombia, mientras que las certificaciones del SENA podrán pasar por el proceso correspondiente para su reconocimiento en Chile.

La diferencia puede ser importante para alguien que ya tiene experiencia laboral y una certificación, pero encuentra una barrera al buscar empleo fuera de su país. Saber hacer una tarea y tener esa competencia reconocida formalmente por otro sistema no son necesariamente la misma cosa.

En Colombia, el RAP está establecido en el Decreto 2244 de 2023 y reglamentado por la Resolución 0386 de 2026. Para esta convocatoria, las autoridades definirán el alcance de las certificaciones que podrán ser objeto de reconocimiento.

No se trata, por tanto, de una nueva certificación. El objetivo es reconocer una que ya existe.

“Un chileno que tenga una competencia laboral certificada por ChileValora va a poder solicitar que sea reconocida en Colombia bajo este mecanismo, sin partir de cero para demostrar lo que ya sabe hacer. Esto puede transformarse en una herramienta muy útil al momento de buscar empleo”, dijo Gustavo Rosende, subsecretario del Trabajo de Chile.

El certificado no es un permiso para trabajar

Que una certificación sea reconocida en el marco de esta convocatoria no significa que la persona obtenga automáticamente autorización para trabajar en Chile.

El propio Ministerio del Trabajo precisa que el mecanismo se limita a verificar y reconocer los certificados dentro del alcance establecido para la convocatoria. No concede derechos migratorios ni permisos de trabajo. Asimismo, especifica que la postulación tampoco requiere intermediarios ni tiene costo.

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Los requisitos, los perfiles incluidos y el procedimiento estarán disponibles en los canales oficiales del Ministerio del Trabajo, el SENA y ChileValora.

Por ahora, el alcance es limitado: 150 personas podrán participar en esta primera convocatoria. El director del SENA, Fray Ricardo Torres, dijo que la iniciativa busca ampliarse posteriormente a otros países.

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"Lo hemos llamado la Diplomacia de las Capacidades: colombianos y chilenos que tengan certificadas sus competencias podrán ingresar más fácilmente a entornos laborales en ambos países. Esta es una alianza que abre nuevas oportunidades y que proyectamos ampliar a otros países”, señaló.

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