Cese de actividades en Puerto Gaitán por bloqueos afectan empleo y actividad económica: ACP

Extracción de petróleo- Imagen de referencia Foto: Gabriel Aponte / El Espectador - Gabriel Aponte

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La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) advirtió que el cese de actividades que se registra desde el viernes 5 de junio en campos de producción de Puerto Gaitán (Meta), afecta el desarrollo de las actividades productivas y genera impactos sobre el empleo, los contratistas, las comunidades y la generación de recursos para la región.

De acuerdo con la ACP, el cese de actividades se debe a acciones promovidas por integrantes del gremio metalmecánico. Trabajadores de ese sector solicitan condiciones económicas unificadas o beneficios extralegales.

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El gremio señaló que, aunque estas inquietudes deben ser escuchadas y atendidas a través de los mecanismos institucionales correspondientes, es necesario avanzar en soluciones concertadas dentro del marco legal para evitar afectaciones sobre los trabajadores, las empresas contratistas y la dinámica socioeconómica del municipio.

“Es importante recordar que las condiciones laborales, contractuales y comerciales deben construirse respetando la legislación vigente, la autonomía empresarial y las particularidades operativas de cada compañía, dentro de un marco de diálogo y respeto por las instituciones”, dijo la Asociación en un comunicado.

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El gremio dijo que las empresas mantienen su disposición al diálogo con trabajadores, contratistas, comunidades y autoridades para encontrar soluciones. Además, hizo un llamado a las autoridades competentes para “garantizar la libertad de empresa, la libre contratación y el normal desarrollo de actividades”.

La semana pasada, la ACP también alertó que los bloqueos en el peaje El Yucao, sobre la vía que comunica a Puerto Gaitán con Puerto López, corredor estratégico para la conectividad entre Meta y Vichada, obligaron a suspender parte de la producción de petróleo, generando pérdidas superiores a COP 500 millones diarios en regalías.

Los bloqueos iniciaron a mediados de mayo por un grupo de transportadores de material pétreo que solicita ajuste en tarifas de transporte.

El sector de hidrocarburos ha advertido que los constantes bloqueos frenan la inversión en el país. Según un informe presentado por seis gremios, el año pasado se registraron 1.363 bloqueos a operaciones.

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