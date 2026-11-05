Con la integración, Davivienda se consolida como el segundo banco más grande de Colombia y uno de los 10 más grandes en…

Aunque los clientes pueden seguir usando la aplicación de Davibank, en la práctica ya están en Davivienda.

El pasado 1° de noviembre las operaciones bancarias y financieras de Davibank (antes Scotiabank) se integraron a Davivienda. La operación marcó el inicio de la etapa de integración operativa. Este jueves, en rueda de prensa, Javier Suárez, presidente de Davivienda, informó que 4,2 millones de clientes ya pasaron al banco.

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Clientes de Davibank pasaron a Davivienda: lo que debe saber y las novedades del banco

Con la integración, Davivienda se consolida como el segundo banco más grande de Colombia y uno de los 10 más grandes en América Latina (excluyendo Brasil). El banco alcanzará más de COP 194 billones en activos, lo que representa un crecimiento aproximado de 21 % y una participación de mercado cercana al 16 %. Su cartera bruta superará los COP 151 billones, también con un incremento cercano al 21 % y una participación de mercado de 18,7 %. Además, contará con un patrimonio cercano a los COP 15,7 billones.

"No estamos improvisando, esta no es la primera vez que hacemos una integración o que traemos clientes a nuestra operación. Lo hicimos con el Banco Superior, Bancafé, HSBC", dijo Suárez. Tras un año de preparación, en estos primeros cinco días han ocurrido más de 3.000 actividades. Sin embargo, el presidente aseguró que la transición para los clientes "ha sido tranquila": el banco ha recibido solo 31 llamadas al call center con preguntas sobre la integración y solo dos clientes han desistido del servicio.

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¿Qué pasa con los clientes?

Los productos y servicios se mantienen. Por ahora los clientes, tanto de Davivienda como los provenientes de Davibank, no tendrán que hacer ningún cambio en sus productos ni realizar trámites adicionales.

Las oficinas y cajeros de Davibank y Davivienda seguirán funcionando con normalidad.

Los clientes podrán seguir ingresando a la aplicación y a la banca virtual de Davibank con los mismos usuarios y contraseñas. No es necesario descargar ninguna nueva aplicación.

¿Y si es cliente de los dos bancos? Los clientes suelen tener los dos canales, pero ahora desde cualquiera de las dos aplicaciones se pueden gestionar los productos de Davivienda y Davibank.

Con la integración, los cajeros aumentaron en 25 %, la red de corresponsales creció en 50 % (más de 60.000 puntos en más de 1.100 municipios) y las oficinas aumentaron en 17 %.

Javier Suárez, presidente de Davivienda, habló sobre la integración con Davibank y las novedades del banco.



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Botón de seguridad

Davivienda lanzó un botón de seguridad. Si tiene sospecha de fraude, puede validar directamente en la aplicación la veracidad de la información.

"Si le piden ingresar a un link para validar una transacción sospechosa, ingrese al botón de seguridad. Si lo llaman por teléfono y le dicen que sus recursos están en peligro, en tiempo real podemos confirmarle si una persona de Davivienda lo está llamando", explicó Suárez.

¿Qué sigue?

Suárez explicó que, por ahora, no "forzarán" a los clientes de Davibank a pasarse a la aplicación de Davivienda, sino que van a "seducirlos" con nuevos beneficios para que decidan hacer el cambio.

En algún momento, la aplicación de Davibank dejará de funcionar, pero por ahora no hay una fecha prevista porque el banco busca hacer una transición "orgánica".

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Davivienda anunció una serie de novedades que los clientes pueden encontrar en la aplicación:

Cuentas Cero: cuenta de nómina y pensión sin cuota de manejo, retiros ilimitados y transferencias interbancarias a cero pesos.

Davivienda habilitó múltiples modalidades de crédito para hacer transferencias con Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del país. Ahora, podrá transferir por Bre-B de su crédito rotativo, adelanto de nómina, adelanto de pensión y tarjetas de crédito.

Bolsillos rentables disponibles para todas las cuentas de ahorro de Davivienda.

Cuenta en dólares: puede abrir su cuenta en dólares en Panamá desde la aplicación de Davivienda en Colombia.

Envío de dinero con retiro inmediato en puntos en Estados Unidos y 16 países más en Walmart y 7-Eleven.

Ampliación en el portafolio de tarjetas de crédito.

Para las empresas, Suárez informó que las transferencias por PSE y ACH en línea se realizarán en segundos. También se habilitó la dispersión de nómina por Bre-B.

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