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Clientes del Banco de Bogotá: cuidado con los mensajes falsos sobre cobros y seguros

La modalidad se conoce como smishing. Con ella, los atacantes envían mensajes de texto y Whatsapp para generar preocupación en las víctimas e inducirlas a realizar acciones que pueden comprometer su información personal y financiera.

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Redacción Economía
La ciberseguridad es un tema del hogar. No es algo aislado. Es una conversación que debemos tener en la cocina, en el comedor, con nuestra pareja, con nuestros hijos.
Atacantes suplantan la identidad del banco para engañar a sus víctimas.
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Recientemente, el Banco de Bogotá emitió una alerta sobre una campaña en la que ciberdelincuentes están suplantando su identidad para engañar a los usuarios.

Los atacantes están enviando mensajes de texto a las víctimas con supuestos cobros, renovaciones de productos o solicitudes de actualización de información.

Esta modalidad recibe el nombre smishing. Con ella, los atacantes envían mensajes de texto y Whatsapp para generar preocupación en las víctimas e inducirlas a realizar acciones que pueden comprometer su información personal y financiera.

En los casos que se han identificado, los delincuentes envían mensajes desde números no oficiales. Estos mensajes suelen incluir enlaces que invitan a consultar información, cancelar un cobro o realizar trámites.

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“El objetivo es que las personas ingresen a páginas falsas y entreguen datos confidenciales, como claves, contraseñas y códigos de seguridad, que pueden ser utilizados para cometer fraudes”, advirtió el banco.

Para evitar morder el anzuelo de los atacantes, el Banco de Bogotá recomienda:

● Desconfiar de mensajes inesperados sobre cobros, renovaciones de seguros o movimientos no reconocidos, especialmente si exigen actuar de inmediato.

● Desconfiar de mensajes de texto que no correspondan a los códigos autorizados del Banco.

● No ingresar a enlaces sospechosos ni suministrar información personal o financiera en páginas cuya autenticidad no haya sido verificada.

● Nunca compartir claves, contraseñas ni códigos Tokens – OTP.

● Verificar la información por los canales oficiales del Banco, sin utilizar enlaces ni números de contacto incluidos en mensajes sospechosos.

● Recordar que la Servilínea del Banco de Bogotá es un canal para que los clientes se comuniquen con el Banco. El Banco no realiza llamadas desde este número.

Ante cualquier duda, puede comunicarse con la entidad a través d elos siguientes canales oficiales:

● WhatsApp: 318 281 4679

● Servilínea Bogotá: 601 382 0000

● Servilínea Barranquilla: 605 350 4300

● Servilínea Bucaramanga: 607 652 5500

● Servilínea Cali: 602 898 0077

● Servilínea Medellín: 604 576 4330

● Servilínea Nivel Nacional: 018000 518877

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Por Redacción Economía

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