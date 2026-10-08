Cobro por tonelada en Buenaventura: quién lo paga y por qué gremios se oponen

El cobro por tonelada en Buenaventura, sin embargo, enfrenta el rechazo de varios gremios y hasta del propio Gobierno Nacional. Este jueves 8 de octubre, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) advirtieron sobre los…

La Alcaldía de Buenaventura quiere que la carga que entra y sale del puerto ayude a pagar la infraestructura vial de esta ciudad. Para ello fijó, a través de un decreto , un cobro de COP 4.235 por cada tonelada que pase por las terminales portuarias.

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El cobro por tonelada en Buenaventura, sin embargo, enfrenta el rechazo de varios gremios y hasta del propio Gobierno Nacional. Este jueves 8 de octubre, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) advirtieron sobre los sobrecostos que traería para el comercio exterior. La medida ya había sido cuestionada por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y Colfecar, gremio de transportadores de carga.

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¿Quién paga el cobro por tonelada en Buenaventura?

A quién se le cobra es una de las preguntas que rodean la medida. Esto es lo que dice el texto de la medida.

El decreto, expedido el 26 de agosto de 2026, lo define como un "precio público por circulación", es decir, una tarifa por transitar por las vías y corredores del Distrito de Buenaventura, y lo aplica a los camiones y tractocamiones de carga pesada que llevan mercancía desde o hacia las terminales portuarias.

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Se calcula por peso: cada tonelada que transporte el vehículo al entrar o salir cuesta COP 4.235, según el registro de los sistemas de pesaje electrónico de las terminales o los mecanismos que defina la Alcaldía. Un tractocamión con 30 toneladas, por ejemplo, tendría un cobro de COP 127.050, según calculan Analdex y la ANDI.

Aunque la tarifa se mide por camión, el artículo 6 del decreto dice que el cobro se le hará al propietario de la carga. La factura la emiten las sociedades portuarias que firmen convenios de recaudo con el Distrito, con el valor separado de sus servicios, y se cobra cuando la mercancía ingresa o se retira de la terminal. Esas sociedades deben girar lo recaudado a una cuenta exclusiva administrada por una fiduciaria.

Quedan exentas la carga con destino a la Policía Nacional, las Fuerzas Militares o la Fiscalía General de la Nación; la ayuda humanitaria y los bienes esenciales en situaciones de calamidad pública; y la carga de transbordo, que se mueve dentro de la misma terminal sin circular por las vías. La tarifa se reajustará cada 1 de enero con el IPC del año anterior.

¿Por qué se oponen los gremios al cobro por tonelada en Buenaventura?

Para Analdex, el cobro caería sobre importadores y exportadores y no solo sobre quienes manejan los camiones. El gremio calcula que les costaría entre COP 86.000 y COP 91.000 millones al año, un valor que, según señala, terminaría trasladándose al consumidor final.

Analdex reconoce que Buenaventura necesita mejorar su infraestructura vial, pero cuestiona que una tarifa uniforme por tonelada no distingue entre operaciones que ocupan la vía durante más o menos tiempo ni crea, por sí sola, incentivos para reducir la congestión. El gremio del comercio exterior pide suspender el recaudo mientras se publica el estudio técnico, financiero y de movilidad que sustenta la medida.

Por su parte, la ANDI calcula que el cobro le costaría al comercio exterior más de COP 84.000 millones al año. Un cálculo hecho a partir de 55.500 operaciones de transporte de carga que, según el Ministerio de Transporte, se registran cada mes en Buenaventura, lo que suma más de COP 7.000 millones mensuales.

La ANDI también recuerda que por ese puerto entra el 50 % del trigo, el 32 % del maíz y la soya, y el 54 % de la materia prima para fertilizantes. Su presidente saiente, Bruce Mac Master, dijo que el país necesita mejores vías y una logística más eficiente, pero que "no podemos hacerlo trasladando nuevos sobrecostos a los empresarios, a los transportadores y, en última instancia, a los consumidores". De ahí que el gremio pidió a las autoridades distritales y nacionales revisar la medida y abrir un diálogo técnico.

Antes ya se había pronunciado la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), la cual aseveró que el 60,2 % de las exportaciones de café sale por las terminales de Buenaventura, y el costo adicional podría afectar la productividad cafetera. La competitividad del sector, como lo sostienen los cafeteros, requiere "logística eficiente, costos competitivos y condiciones que faciliten el comercio exterior".

El Ministerio de Transporte, en un mensaje en X, dijo que no comparte el cobro porque encarece la carga y la operación y afecta la competitividad, y que Buenaventura "necesita empleo, inversión y desarrollo, no más barreras". Colfecar, por su parte, pidió conocer el estudio técnico de 2024 en el que se basa la tarifa y planteó una duda sobre su diseño: por qué un cobro pensado para gestionar la congestión y el tránsito se calcula según las toneladas transportadas.

¿En qué se invertirá lo que se recaude?

En el polémico decreto, la Alcaldía de Buenaventura sostiene que el estudio técnico, financiero y de movilidad que hizo en 2024 su Secretaría de Tránsito y Transporte determinó las tarifas de manera proporcional al impacto vial y a la inversión necesaria para mitigarlo. También argumenta que su presupuesto no alcanza por sí solo para cubrir el desgaste que el tráfico pesado causa en las vías.

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Lo recaudado entrará al presupuesto del Distrito y, según el decreto, solo podrá usarse en proyectos de movilidad e infraestructura vial ligados al impacto del transporte de carga: construir vías con su señalización, mantenerlas y reparar la malla vial urbana afectada por el tráfico pesado. Esos proyectos deben estar identificados en el estudio técnico e incluidos en el Plan de Desarrollo. El decreto agrega que la Alcaldía expedirá en el futuro un decreto reglamentario que defina cómo se aplicará y operará el cobro.

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