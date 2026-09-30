El Ministerio de Agricultura informó que el proceso continuará con la participación del ICA, los gremios…

Colombia podrá iniciar el trámite para exportar carne bovina y porcina a Filipinas luego de que las autoridades de ese país aprobaran los certificados sanitarios veterinarios acordados entre ambos gobiernos. Ahora se requerirá que los establecimientos nacionales interesados soliciten los permisos de importación y, si cumplen las exigencias filipinas, puedan comenzar a vender sus productos en un mercado de más de 115 millones de habitantes.

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Colombia abre la puerta a Filipinas para exportar carne: el reto será encontrar compradores

El Ministerio de Agricultura informó que el proceso continuará con la participación del ICA, los gremios y los productores. La aprobación de los certificados establece las condiciones sanitarias para avanzar en las solicitudes que deben presentar los establecimientos y productos interesados.

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Las cifras de comercio exterior muestran el tamaño del desafío para encontrar compradores. Entre enero y julio de 2025, Colombia registró exportaciones por USD 108,6 millones en el renglón reportado por el DANE, frente a USD 77,8 millones en el mismo periodo de 2026. La variación fue de -28,4 %.

El volumen exportado pasó de 24.853 a 13.775 toneladas métricas en ese mismo periodo. La caída fue de 44,6 %.

El sector ganadero había cerrado 2025 con USD 394,6 millones en exportaciones de carne, animales vivos y productos lácteos, según Fedegán. Fue el tercer registro más alto de la década, después de los USD 523,4 millones de 2022 y los más de USD 427 millones de 2021.

De ese total, la carne de res y las vísceras representaron USD 160,9 millones, correspondientes a 34.939 toneladas. China fue el principal comprador, con 18.770 toneladas por USD 91,7 millones. Después estuvieron Argelia, con 3.440 toneladas por USD 18,8 millones, y Rusia, con 3.601 toneladas por USD 15 millones.

Los animales vivos también tuvieron un peso considerable: 227.429 bovinos fueron exportados en 2025 por USD 178 millones. Irak, Egipto y Arabia Saudita concentraron los principales envíos.

Filipinas se incorpora al grupo de mercados asiáticos con los que Colombia ha avanzado en materia sanitaria para sus productos ganaderos. Fedegán también registra exportaciones hacia China, Vietnam, Singapur, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y otros países de la región.

El siguiente paso está en manos de los establecimientos interesados. Cada uno deberá solicitar ante las autoridades filipinas el permiso de importación y demostrar que cumple las condiciones sanitarias establecidas. Solo después podrán concretarse los primeros embarques de carne colombiana hacia ese mercado.

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