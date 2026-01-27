Gobierno alista un segundo paquete de aranceles del 30 % contra Ecuador: las razones

AME8828. BOGOTÁ (COLOMBIA), 27/01/2026.- La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas (i-abajo), habla durante una rueda de prensa este martes, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

Colombia prepara un segundo paquete de aranceles del 30 % a más productos provenientes de Ecuador, mientras avanzan los trámites para expedir el primer decreto que ya grava a 23 bienes importados desde ese país. El anuncio se dio este lunes en medio de una escalada de medidas que también ha impactado el sector energético y petrolero.

Durante una rueda de prensa, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, informó que el nuevo decreto ampliaría la lista de productos sujetos al arancel del 30 %, y que el primer paquete cerrará este viernes su periodo de comentarios públicos, paso previo a su expedición definitiva.

En el mismo espacio, la viceministra de Minas y Energía, Karen Schutt, alertó sobre los efectos económicos del incremento del 900 % impuesto por Ecuador a la tarifa de transporte del crudo colombiano, una medida que, según explicó, afecta la rentabilidad de la producción, pone en riesgo el empleo y golpea a pequeños productores de Putumayo.

Un segundo paquete de aranceles

Según explicó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, el Gobierno prepara un segundo decreto que ampliaría la lista de productos ecuatorianos gravados con un arancel del 30 %, además del primer paquete que ya incluye 23 bienes.

La funcionaria señaló que el análisis técnico de estas medidas ya está en curso y que la decisión responde a la necesidad de restablecer condiciones de equilibrio en la relación comercial tras la imposición unilateral de aranceles por parte de Ecuador. Morales subrayó que las decisiones buscan proteger la industria nacional y mitigar posibles afectaciones sobre el aparato productivo.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo agregó que Colombia mantiene la disposición a retomar el diálogo y avanzar en un esquema de cooperación que permita recomponer la relación comercial bilateral.

Como parte de las medidas de salvaguarda ante las decisiones de Ecuador, la ministra explicó que el MinCIT trabaja junto a Bancóldex en el diseño de una línea de crédito dirigida a exportadores colombianos hacia Ecuador, con el fin de ofrecer un alivio financiero a las empresas que puedan verse impactadas por la coyuntura comercial.

Energía y petróleo: los impactos económicos de la escalada comercial

A su turno, la viceministra de Minas y Energía, Karen Schutt, advirtió que el incremento del 900 % impuesto por Ecuador a la tarifa de transporte del crudo colombiano tiene efectos directos sobre la viabilidad de la producción petrolera en el sur del país.

Según explicó Schutt, el aumento (que elevó el costo por barril transportado desde unos USD 2,5 hasta más de USD 30) reduce la rentabilidad de los campos petroleros y pone en riesgo el empleo, especialmente entre pequeños y medianos productores del departamento de Putumayo.

La funcionaria también se refirió a los efectos de la suspensión de las exportaciones de energía desde Colombia hacia Ecuador.

Schutt explicó que, antes de la escalada en las tensiones bilaterales, Ecuador llegó a cubrir entre 9 % y 11 % de su demanda con energía importada desde Colombia, a precios cercanos a COP 240 por kilovatio hora.

Tras la suspensión de venta de energía, Ecuador ha debido recurrir a generación térmica más costosa. Al respecto, la viceministra señaló que esto implica “costos diarios cercanos a los USD 1,9 millones” para el sistema eléctrico ecuatoriano, al tener que operar plantas térmicas con precios alrededor de COP 800 por kilovatio hora.

Schutt agregó que la suspensión de las exportaciones de electricidad responde a criterios de abastecimiento interno y de cambio climático, pero que los intercambios podrían revisarse si se restablecen condiciones de cooperación y confianza bilateral.

