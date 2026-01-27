Colombia rechaza el alza de 900 % impuesta por Ecuador

En esta entrevista, Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, anunció que el Gobierno radicará la ley de tarifas este mes en el Congreso. El jefe de la cartera explicó los cambios que busca el gobierno en los subsidios de energía, habló sobre las estrategias para enfrentar la escasez de gas en Colombia, los avances en la transición energética y las apuestas para el último año del gobierno Petro. Foto: Ómar Bernal

El transporte del crudo colombiano por territorio ecuatoriano se convirtió esta semana en un nuevo frente de tensión bilateral.

El Gobierno de Ecuador decidió elevar en más de 900 % la tarifa que cobra por el uso del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una medida que lleva el costo por barril desde un rango cercano a los USD 2,5–3 hasta niveles superiores a USD 30. La decisión impacta de manera directa la operación petrolera del sur de Colombia y profundiza una disputa que ya incluía aranceles cruzados y restricciones energéticas.

El Ministerio de Minas y Energía calificó el ajuste como unilateral, desproporcionado y ajeno a criterios técnicos o económicos. El señalamiento central apunta a la viabilidad misma de la producción en regiones como Putumayo, donde operan pequeños y medianos productores que dependen del acceso a infraestructura transfronteriza para sacar su crudo al mercado internacional.

“Esta decisión del Gobierno Ecuatoriano es una nueva agresión al pueblo. Ahora elevan unilateral y arbitrariamente el precio del transporte de crudo por uno de sus oleoductos, violando, nuevamente, compromisos previamente adquiridos, como el acuerdo del 13 de febrero de 2011. Afectando principalmente a pequeños productores de crudo”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

La cartera subrayó que el golpe se concentra en una región con limitadas alternativas de transporte y una historia prolongada de exclusión estatal. Putumayo combina producción petrolera de menor escala, infraestructura incompleta y alta sensibilidad social. En ese entorno, el acceso a un corredor como el SOTE cumple una función que va más allá del negocio energético: sostiene encadenamientos productivos y aporta estabilidad en zonas donde la presencia del Estado ha sido fragmentaria.

El foco operativo del conflicto

El SOTE es un ducto de propiedad estatal ecuatoriana que conecta la Amazonía con la costa del Pacífico. Por allí circula crudo de Ecopetrol y de empresas privadas colombianas.

En noviembre pasado, según cifras citadas por AFP, se transportaron por este sistema alrededor de 10.300 barriles diarios de petróleo colombiano, una fracción pequeña frente a la capacidad total del oleoducto, que puede mover hasta 360.000 barriles por día.

El cambio tarifario altera de manera abrupta la ecuación financiera de esa operación. En un contexto de precios internacionales del crudo a la baja, un salto de este tamaño en costos logísticos reduce márgenes, eleva el punto de equilibrio de los proyectos y expone a las compañías a decisiones de cierre temporal o suspensión de producción. En economías regionales con alta dependencia del sector petrolero, el impacto se traslada rápidamente al empleo, a los proveedores locales y a los ingresos fiscales.

El aumento del costo del SOTE llega en medio de una escalada más amplia entre Bogotá y Quito. En la última semana, ambos gobiernos se impusieron aranceles de 30 % a sus exportaciones, luego de que Ecuador justificara gravámenes a productos colombianos por razones de seguridad en la frontera. Colombia respondió con aranceles a una veintena de bienes ecuatorianos y con la suspensión de la venta de electricidad, un insumo crítico para un país deficitario en generación.

Las cifras del comercio bilateral ayudan a dimensionar el trasfondo. Entre enero y octubre de 2025, Colombia exportó a Ecuador USD 1.529 millones, mientras que las ventas ecuatorianas hacia Colombia sumaron USD 680 millones, según datos de Analdex. El intercambio total ronda los USD 2.800 millones, de acuerdo con gremios empresariales de ambos países. En ese marco, el petróleo y la energía adquieren peso estratégico como instrumentos de presión.

El argumento ecuatoriano y los vacíos

Desde Quito, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó el ajuste tarifario y señaló que se trata de un “cambio en el valor” cobrado a usuarios extranjeros por el uso del SOTE. La explicación pública no detalló estudios de costos, necesidades de inversión o criterios comparables con tarifas aplicadas a otros operadores. Tampoco precisó si el incremento responde a variables técnicas, ambientales o fiscales.

Ecuador también cuenta con el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), de propiedad privada, que desde 2013 ha transportado cerca de 46 millones de barriles de petróleo colombiano. Sobre ese ducto, el Gobierno ecuatoriano ha mencionado evaluaciones tarifarias, aunque aclaró que allí rigen acuerdos entre privados. La coexistencia de ambos sistemas introduce un elemento adicional de incertidumbre para los exportadores colombianos.

