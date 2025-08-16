Colombia anunció una medida para vehículos que es clave en negociación con EE. UU.

Imagen de referencia. Movimiento de contenedores en puertos. Foto: Agencia EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Transporte y el Ministerio de Comercio informaron que por medio de un borrador de resolución, publicado el viernes, se postergará hasta agosto de 2026 la entrada en vigencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas aplicables a vehículos y remolques.

“Esto significa que durante todo el año 2025 hasta agosto de 2026 dichos reglamentos no entrarán en aplicación en Colombia. En consecuencia, continúa vigente el marco actual de certificación, el cual reconoce las normas estadounidenses ‘Federal Motor Vehicle Safety Standards’ (FMVSS), garantizando que los vehículos y autopartes de origen estadounidense puedan seguir siendo importados y comercializados en el país sin restricciones adicionales”, dijeron las carteras en un comunicado.

Este ha sido un tema central de los análisis del gobierno colombiano y del sector privado sobre las posibles opciones para establecer acuerdos con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y, por esa vía, intentar bajar el arancel de 10 % que impuso Donald Trump e incluso evitar que la tasa suba (un tema que, hasta ahora, no ha ocurrido).

En el breve apartado que se refiere a Colombia del Informe Nacional de Estimación sobre Barreras al Comercio Exterior 2025, publicado el 28 de febrero por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), se hizo referencia a este tema.

Le puede interesar: El rompecabezas de los aranceles: puntos que Colombia podría negociar con EE. UU.

El documento dice que parece innecesaria la exigencia de una certificación por terceros para varios componentes de los vehículos que se importan a Colombia, como neumáticos, frenos y cinturones de seguridad. Aunque es una medida en pro de la seguridad vial, los fabricantes defienden que ya prueban sus productos para cumplir con los estándares de Estados Unidos y han afirmado que no pueden cumplir con las medidas porque no hay capacidad para hacerlo.

Incluso el Gobierno de Estados Unidos le expresó al país su preocupación por este tema a principios de año. El representante de Comercio, Jamieson L. Greer, envió una carta a la entonces ministra de Comercio, Industria y Turismo encargada, Cielo Rusinque, en la que advirtió que esta serie de regulaciones podría poner en riesgo cerca de US$700 millones anuales, valor de las exportaciones automotrices de su país hacia el nuestro.

La medida entraba en vigencia el pasado 2 de mayo, pero se retrasó la implementación y ahora el gobierno colombiano estableció un plazo más amplio.

También lea: Nuevas reglas de seguridad para vehículos: ¿barrera para la importación?

El gobierno informó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto con el Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Comercio, adelantarán un estudio para establecer las condiciones que permitan la coexistencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas y los estándares FMVSS.

“El propósito de esta medida es consolidar un esquema regulatorio que asegure la seguridad vial, mantenga la armonización internacional y, al mismo tiempo, preserve la fluidez del comercio automotor con Estados Unidos y otros socios estratégicos”, anunció el gobierno en un comunicado.

Agregó que el mercado automotor estadounidense podrá seguir participando plenamente en Colombia bajo las reglas actuales. Además, dijo que incluso cuando entre en vigencia la nueva regulación, “se garantizará un marco de coexistencia regulatoria que reconozca tanto los reglamentos de Naciones Unidas como los estándares FMVSS”.

Le puede interesar: Ecopetrol produce más, pero gana menos: ¿qué pasa con la empresa?

Las carteras de Comercio y Transporte aseguraron que con esta decisión el país asegura un “tránsito responsable” hacia la modernización normativa, pero sin afectar el acceso de los consumidores a la oferta internacional de vehículos.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.