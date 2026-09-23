Colombia busca ampliar mercados con nuevo Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas

Inicialmente, esta plataforma logró reunir a más de 30 cámaras de comercio de más de 15 países de la región, con representación de Norteamérica, Centroamérica, el…

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo busca abrir nuevas oportunidades de negocio e inversión para Colombia en las Américas. Recientemente, la cartera participó en el lanzamiento del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas (CCCAM), una plataforma empresarial que busca ampliar mercados, atraer inversión y generar nuevas oportunidades para las empresas colombianas.

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Inicialmente, esta plataforma logró reunir a más de 30 cámaras de comercio de más de 15 países de la región, con representación de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, la Región Andina y el Cono Sur

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“Para Colombia, esta iniciativa representa una oportunidad para profundizar la integración de las Américas y avanzar en la internacionalización de nuestra economía. Desde el Gobierno nacional queremos trabajar de la mano con el sector productivo y con las cámaras de comercio para ampliar nuestros mercados, atraer inversión y fortalecer la productividad y la competitividad, generando nuevas oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y para el desarrollo empresarial de nuestros territorios”, dijo el ministro Mauricio Gómez Amín.

Se espera que, entre 2026 y 2027, se adelanten ruedas de negocios hemisféricas, misiones comerciales institucionales, informes sectoriales, un Barómetro de Clima de Negocios, alianzas multilaterales estratégicas y una Mesa de Cadenas de Valor Regionales.

A través de estas acciones se espera que las empresas colombianas puedan conectarse con los mercados de la región, además de identificar oportunidades que le permitan ampliar su participación en las cadenas regionales y globales de valor.

Estas acciones permitirán conectar empresas colombianas con compradores, inversionistas y aliados estratégicos de diferentes países, así como identificar oportunidades para ampliar su participación en las cadenas regionales y globales de valor.

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