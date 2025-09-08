Colombia busca inversionistas en Europa con nuevos bonos en euros

Imagen de referencia. Foto: El Espectador

Colombia emitirá bonos en euros por primera vez desde 2016, en un movimiento que marca su regreso a este tipo de financiamiento internacional. La colocación incluye títulos con vencimiento en 2028, 2032 y 2036, respaldados por BNP Paribas, BBVA y Citigroup.

Estos bonos funcionan como un mecanismo para que el país obtenga recursos de inversionistas hoy y se comprometa a devolverlos, con intereses, en una fecha futura. Con ello, el Gobierno busca ampliar su base de prestamistas y reducir la dependencia de la deuda en dólares, en medio de la debilidad internacional de la moneda estadounidense.

La apuesta del Gobierno en euros

El Ministerio de Hacienda presentó la operación a inversionistas europeos antes de lanzar oficialmente la emisión.

“Volver al mercado de euros, después de casi 10 años, no solo es conveniente en términos del costo, sino que nos ayuda a ampliar base de inversionistas”, señaló Javier Cuéllar, director de Crédito Público.

La estrategia del Gobierno no se limita a esta operación. También contempla buscar recursos en otros mercados, como el suizo, con préstamos por hasta US$10.000 millones. A la par, las autoridades han intensificado las recompras de deuda tanto local como en dólares, con el fin de ordenar el perfil de obligaciones y reducir riesgos.

En ese contexto, los ingresos obtenidos con la venta de bonos en euros se destinarán a recuperar liquidez usada en recompras previas y a financiar parte del presupuesto de 2025.

Colombia enfrenta un panorama fiscal retador. El Gobierno elevó su proyección de déficit para este año al 7,1 % del PIB y suspendió la regla fiscal que limitaba el gasto público. Con el presidente Gustavo Petro entrando en su último año de mandato, los inversionistas observan con cautela la capacidad del país para equilibrar sus cuentas.

