¿Colombia debería tomar más café? Así va el consumo frente a otros países

En la 90 Cumbre Cafetera, en Cartagena, Gustavo Gómez Montero, presidente ejecutivo del gremio, planteó que el sector no puede apostarle solo a las exportaciones y que debe incentivar el consumo interno. Si los colombianos tomaran tanto café como los brasileños, explicó,…

El consumo de café por persona en Colombia es de 2,67 kilos, según cifras de la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport). Eso es menos de la mitad del de Brasil (6,64 kilos). también queda por debajo del de Costa Rica (5,71) y el de Noruega (8,18).

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En la 90 Cumbre Cafetera, en Cartagena, Gustavo Gómez Montero, presidente ejecutivo del gremio, planteó que el sector no puede apostarle solo a las exportaciones y que debe incentivar el consumo interno. Si los colombianos tomaran tanto café como los brasileños, explicó, el mercado nacional absorbería 5 millones de sacos al año, y la producción tendría que subir a entre 18 y 20 millones de sacos, frente a los 12 o 13 millones de sacos de 60 kilos de hoy, según informó Asoexport este viernes 6 de noviembre.

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¿Cómo incrementar el consumo local de café?

Para el gremio, hay que incentivar el mercado interno con una estrategia que aumente la disponibilidad del grano. La propuesta de Asoexport pasa por llevar el café al Plan de Alimentación Escolar (PAE), promover el café excelso en los hoteles del país y comunicar sus beneficios para la salud. Así mismo, también propone llevar la producción de café robusta en regiones como la altillanura, para reemplazar importaciones de esta variedad, las cuales se acercan a los dos millones de sacos.

El duro presente de los productores

Entre otros temas, el presidente de Asoexport se refirió a la caída de la tasa de cambio, la cual -según el gremio- ha dejado COP 2 billones menos en ingresos en las regiones cafeteras.

Y es que mientras la TRM cayó 24,15 % en el último año, el precio interno del café ha caído 32 % y el del Contrato C, el precio de referencia internacional del grano en la bolsa de Nueva York, 24 %, mientras el salario mínimo subió 23 % este año.

IVA al 19 % preocupa a los exportadores

Asoexport manifestó su preocupación por la propuesta de cobrar IVA de 19 % al café procesado, al verde y al pergamino, que hoy están excluidos, dentro del proyecto de Ley de Rescate Económico que presentó el Gobierno a finales de octubre.

Según el gremio, y tomando como referencia las exportaciones de 2025, los exportadores tendrían que financiar temporalmente más de COP 3,9 billones de IVA. Como más de 90 % de la producción se vende afuera, explicó, el impuesto pagado en el país hay que recuperarlo después, y mientras tanto se aprietan la liquidez, el capital de trabajo y la carga administrativa. Y, para Asoexport, la medida va en contravía de los esfuerzos por incentivar el consumo nacional.

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