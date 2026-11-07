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¿Colombia debería tomar más café? Así va el consumo frente a otros países

Asoexport, el gremio que agrupa a los exportadores de café, planteó que el consumo por persona en Colombia es bajo frente al de Brasil, Costa Rica y Noruega. Así propone cambiarlo.

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Redacción Economía
Café y cacao, de Colombia para el mundo: productores de la Sierra Nevada exponen sus productos en Alemania y España
Productores de la Sierra Nevada exponen sus productos en Alemania y España. Imagen de referencia.
Foto: Unión Europea

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El consumo de café por persona en Colombia es de 2,67 kilos, según cifras de la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport). Eso es menos de la mitad del de Brasil (6,64 kilos). también queda por debajo del de Costa Rica (5,71) y el de Noruega (8,18).

En la 90 Cumbre Cafetera, en Cartagena, Gustavo Gómez Montero, presidente ejecutivo del gremio, planteó que el sector no puede apostarle solo a las exportaciones y que debe incentivar el consumo interno. Si los colombianos tomaran tanto café como los brasileños, explicó, el mercado nacional absorbería 5 millones de sacos al año, y la producción tendría que subir a entre 18 y 20 millones de sacos, frente a los 12 o 13 millones de sacos de 60 kilos de hoy, según informó Asoexport este viernes 6 de noviembre.

¿Cómo incrementar el consumo local de café?

Para el gremio, hay que incentivar el mercado interno con una estrategia que aumente la disponibilidad del grano. La propuesta de Asoexport pasa por llevar el café al Plan de Alimentación Escolar (PAE), promover el café excelso en los hoteles del país y comunicar sus beneficios para la salud. Así mismo, también propone llevar la producción de café robusta en regiones como la altillanura, para reemplazar importaciones de esta variedad, las cuales se acercan a los dos millones de sacos.

El duro presente de los productores

Entre otros temas, el presidente de Asoexport se refirió a la caída de la tasa de cambio, la cual -según el gremio- ha dejado COP 2 billones menos en ingresos en las regiones cafeteras.

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Y es que mientras la TRM cayó 24,15 % en el último año, el precio interno del café ha caído 32 % y el del Contrato C, el precio de referencia internacional del grano en la bolsa de Nueva York, 24 %, mientras el salario mínimo subió 23 % este año.

IVA al 19 % preocupa a los exportadores

Asoexport manifestó su preocupación por la propuesta de cobrar IVA de 19 % al café procesado, al verde y al pergamino, que hoy están excluidos, dentro del proyecto de Ley de Rescate Económico que presentó el Gobierno a finales de octubre.

Según el gremio, y tomando como referencia las exportaciones de 2025, los exportadores tendrían que financiar temporalmente más de COP 3,9 billones de IVA. Como más de 90 % de la producción se vende afuera, explicó, el impuesto pagado en el país hay que recuperarlo después, y mientras tanto se aprietan la liquidez, el capital de trabajo y la carga administrativa. Y, para Asoexport, la medida va en contravía de los esfuerzos por incentivar el consumo nacional.

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Por Redacción Economía

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