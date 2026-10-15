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Colombia estuvo cerca de un racionamiento de energía: alerta de XM

El operador del sistema señaló que los días 28 y 29 de septiembre la capacidad disponible llegó a su límite, por lo que fue necesario recurrir a generadoras que no estaban previstas para operar en esas jornadas.

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Redacción Economía
Cortocircuito: los fantasmas que acechan al sistema eléctrico
Las altas temperaturas y la escasez de lluvias siguen ejerciendo una fuerte presión sobre el sistema eléctrico.
Foto: Getty Images

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El fenómeno del El Niño comienza a tener ecos en la generación de energía. Este jueves, en el Congreso de Mercados de Energía Mayorista, el gerente general de XM, Juan Carlos Morales, señaló que el país estuvo cerca de un racionamiento.

Según explicó el directivo, los días 28 y 29 de septiembre la capacidad disponible del sistema llegó a su límite y fue necesario recurrir a generadoras térmicas que no tenían previsto operar en esas jornadas. De no haber contado con esa generación adicional, el país habría podido enfrentar un racionamiento eléctrico.

Según lo registrado por Blu, Morales advirtió posibles racionamientos de energía en 2027, debido a los bajos niveles que, para entonces, podrían registrar los embalses.

El reporte más reciente de XM muestra un deterioro en los indicadores hídricos entre el 14 y el 31 de octubre. En ese periodo, los aportes de agua a los embalses cayeron más de 35 %, la capacidad útil disminuyó 9,46 % y el volumen útil diario se redujo 6,60 %. Además, el nivel de los embalses frente a la media histórica registró una caída de 23,56 %.

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El llamado sigue siendo a ahorrar energía y agua para reducir la presión sobre el sistema. Sin embargo, en las zonas más calurosas, el fenómeno de El Niño puede generar un círculo vicioso: las altas temperaturas aumentan el consumo de electricidad por el uso de sistemas de refrigeración, lo que eleva la presión sobre la capacidad del sistema para atender la demanda.

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Por Redacción Economía

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