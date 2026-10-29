Colombia movilizó 44,1 millones de pasajeros aéreos entre enero y septiembre de 2026

De los pasajeros registrados en los primeros nueve meses del año, 25 millones viajaron en rutas nacionales, un…

El movimiento de mercancías creció a un ritmo mayor: la carga y el correo sumaron 750.265 toneladas, un aumento del 5,8 %, impulsado principalmente por el tráfico internacional.

Más gente viaja en Colombia en lo corrido de 2026. Así lo señalan las nuevas cifras de la Aeronáutica Civil: el país movilizó 44,1 millones de pasajeros por vía aérea entre enero y septiembre de 2026, un 4,2 % más que en el mismo periodo del año pasado.

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De los pasajeros registrados en los primeros nueve meses del año, 25 millones viajaron en rutas nacionales, un crecimiento del 4,4 %. Los otros 19,1 millones utilizaron rutas internacionales, con un aumento del 3,9 %.

En septiembre, el número total de pasajeros llegó a 4,7 millones, según la Aerocivil.

✈️📈 ¡El transporte aéreo en Colombia sigue creciendo!



Entre enero y septiembre de 2026, movilizamos 44,1 millones de pasajeros, un 4,2 % más que en 2025.



📦 El transporte de carga también creció un 5,8 %, reflejando el dinamismo del sector aéreo. pic.twitter.com/DvjNW8Ck42 — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) October 29, 2026

Bogotá y Medellín fueron las ciudades que más aportaron al crecimiento del mercado nacional, con contribuciones cercanas a dos puntos porcentuales cada una. Barranquilla, Montería y Bucaramanga también sumaron al resultado positivo, de acuerdo con el análisis de la Oficina Analítica de Aerocivil.

Así va la carga aérea

En el transporte de mercancías, la diferencia estuvo en las rutas internacionales. Estas movilizaron 645.503 toneladas entre enero y septiembre, un 6,6 % más que un año atrás. En términos absolutos, fueron 39.931 toneladas adicionales. El mercado nacional registró un avance más moderado, del 1 %, con 104.762 toneladas transportadas.

Aerocivil relacionó parte del comportamiento de la carga internacional con las condiciones del mercado cambiario y la revaluación del peso frente al dólar. Según la entidad, estos factores han favorecido algunas actividades vinculadas al comercio electrónico y al movimiento internacional de mercancías. El comunicado no precisa cuánto aportó cada uno al crecimiento.

¿Qué pasó en cada aeropuerto?

El balance también muestra un aumento en la actividad de los aeropuertos. Entre enero y septiembre se registraron 646.802 operaciones aéreas regulares en el país, un 6,8 % más que en el mismo periodo de 2025.

La mayor parte correspondió a vuelos nacionales: 520.188 operaciones, con un crecimiento del 8 %. Las 126.614 operaciones internacionales aumentaron un 2,1 %. El aeropuerto El Dorado, en Bogotá, y el José María Córdova, que sirve a Medellín desde Rionegro, estuvieron entre los que más contribuyeron al incremento.

Solo en septiembre hubo 70.033 operaciones regulares, 3.791 más que en el mismo mes del año pasado. De ellas, 56.660 fueron nacionales y 13.373 internacionales.

Así, las cifras de los nueve primeros meses muestran avances en los tres indicadores reportados por Aerocivil: pasajeros, carga y operaciones regulares. El mayor crecimiento porcentual se registró en estas últimas, mientras que, dentro del transporte de mercancías, el mercado internacional concentró la mayor parte del volumen y del aumento anual.

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