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Colombia podrá exportar más productos a Europa

Las puertas del mercado europeo se abren más para Colombia gracias a un ajuste que simplifica los requisitos sanitarios.

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Redacción Economía
17 de septiembre de 2026 – 09:38 a. m.
AME4395. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 12/02/2026.- Un Vehículo de carga transita frente a contenedores marítimos en el Puerto de Balboa este jueves, en Ciudad de Panamá (Panamá). CK Hutchison advirtió de acciones legales contra una filial de Maersk si asume el control de dos puertos en torno al Canal de Panamá, luego de que el Supremo panameño anuló la concesión operada por el conglomerado chino y el Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que el gigante danés asumirá su operación transitoriamente. EFE/ Bienvenido Velasco
Se eliminó una duplicidad de procesos, lo que hace que los mecanismos de exportación sean más eficientes para las empresas colombianas.
Foto: EFE - BIENVENIDO VELASCO

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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) informó recientemente que Colombia logró acordar con la Unión Europea una modificación a los requisitos sanitarios que facilitará la exportación de productos colombianos y permitirá ampliar la oferta nacional en ese mercado.

En la práctica, explica la cartera, este ajuste elimina la duplicidad de procesos, lo que abre nuevas oportunidades para las empresas colombianas. La Unión Europea ya no exigirá que el tratamiento térmico de determinados ingredientes lácteos se realice nuevamente en Colombia cuando estos provengan de un Estado miembro de la Unión Europea o de Estados Unidos, y cumplan las condiciones sanitarias establecidas.

Esto obliga a que, antes del embarque, los exportadores presenten la certificación expedida por el proveedor, la cual acredita que el tratamiento térmico ya fue aplicado al ingrediente, junto con la documentación que verifica su origen.

“La modificación beneficia, entre otros, a productos como las galletas elaboradas con leche en polvo, mantequilla o suero lácteo, cuyos fabricantes podrán acreditar mediante una certificación de sus proveedores el tratamiento térmico aplicado previamente a estos ingredientes, siempre que cumplan las condiciones sanitarias y de origen establecidas por la Unión Europea”, detalló la cartera.

Según lo explicado por el ministro Mauricio Gómez Amín, esto es parte del trabajo que se está adelantando para abrir los mercados colombianos, con el propósito de que las empresas en el país tengan mayores oportunidades de crecimiento. 

 “Las exportaciones colombianas de productos compuestos hacia la Unión Europea se han acercado a USD 5 millones, lo que evidencia el potencial de este mercado para la oferta nacional. La flexibilización de los requisitos mejora las condiciones para que las empresas colombianas puedan aprovechar ese potencial, ampliar sus exportaciones y llegar con mayor facilidad a los consumidores europeos”, concluyó la cartera.

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Por Redacción Economía

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