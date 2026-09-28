Colombia prohíbe importar bienes producidos mediante trabajo forzoso

El Gobierno de Abelardo de la Espriella no es…

Todos estos productos tendrán la calidad de "prohibido" y, por ello, estarán sujetas a las disposiciones, controles, procedimientos, y demás consecuencias jurídicas previstas en la ley. Así lo establece el Decreto 1444 del 28 de septiembre de 2026.

El Gobierno prohibió la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. La medida aplica para todas las mercancías que hayan sido total o parcialmente extraídas, producidas, manufacturadas o transformadas mediante trabajo forzoso u obligatorio.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella no es el primero en poner este tema en la mira. De hecho, se suma a la corriente propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había declarado aranceles enfocados en este mismo tipo de productos.

Este hecho deja a Colombia en el escalón más alto de tarifas frente a otros países desde julio de este año. El gravamen del 12,5 % reemplazó al arancel del 10 % que venía aplicando la Administración Trump al país Colombia desde febrero de 2026.

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) determinó que Colombia no aplica una prohibición efectiva para impedir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso en terceros países. De ahí que la decisión de Estados Unidos en contra las políticas de importación que tiene Colombia actualmente.

Con el presente decreto, el Gobierno estaría dándole trámite a la exigencia de EE. UU. respecto al tema.

¿Qué es el trabajo forzoso para el Gobierno?

Para el documento, se entenderá por trabajo forzoso u obligatorio todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicha persona no se haya ofrecido voluntariamente, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, aprobado mediante la Ley 1967, y demás normas internacionales ratificadas por Colombia en la materia.

La Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) será autoridad para controlar cumplimiento de la prohibición.

Entre las consecuencias de la medida está que el bien que ingrese sin cumplir las restricciones podrá ser decomisado, según los fundamentos de los hechos y pruebas incorporados al expediente.

"En desarrollo de este se garantizar el debido proceso, el derecho de y contradicción y aplicando principios generales la Ley 2586 2026 y las disposiciones aplicables. Las decisiones que se adopten en aplicación del presente decreto serán motivadas y expresarán de manera razonada el mérito asignado a cada medio de prueba", dice el documento.

El Ministerio de Comercio elaborará y actualizará registros de sectores, productores, exportadores o cadenas de suministro respecto de los cuales exista información objetiva sobre riesgos de trabajo forzoso. Estos listados servirán para orientar controles.

El Decreto 1444 rige a partir del día siguiente de su publicación, es decir, a partir de este martes 29 e septiembre.

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