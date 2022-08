¿Colombia puede competir con potencias como China? Roy Barreras cree que sí

Imagen de referencia. Roy Barreras, presidente del Senado de la República, en la posesión de Gustavo Petro. Foto: Mauricio Alvarado

“No somos los tigres asiáticos, pero podemos darles de comer y podemos sacarlos a pasear”, sostuvo el presidente del Senado, Roy Barreras, en su intervención en el séptimo congreso empresarial colombiano de la ANDI, que se desarrolla en Cartagena con más de 3.000 asistentes.

Con esta frase, Barreras asegura que Colombia tiene el potencial para competir internacionalmente, pues dispone de bondades que no tienen los países industrializados. “¿Qué tiene Colombia que no tienen ellos? ¿Qué no tiene el primer mundo? Ese mundo contaminador y consumidor. Nosotros tenemos aire, agua, alimento, biodiversidad… es decir, somos una potencia agrícola, somos una potencia agroindustrial”, manifestó.

Esto, sin embargo, contrasta con la realidad del campo colombiano que, a pesar de las buenas intenciones de varios gobiernos, sigue sin ser exactamente eso: una potencia exportadora de productos agrícolas o de alimentos procesados. Entre iluminar la posibilidad y conseguirla falta un amplio trecho que, claro está, no se recorre con un discurso en un congreso empresarial.

Barreras habla de ‘los tigres asiáticos’, un conjunto de cuatro países (Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur) que, desde 1960, empezaron un desarrollo económico basado en la exportación de manufacturas.

“Hasta 1990, esta estrategia contó con unas cifras de crecimiento económico promedio del 7 %, anual, y fue un modelo de desarrollo a nivel internacional”, sostiene un estudio comparativo de ‘los tigres asiáticos’ y la alianza del pacífico, publicado por Researchgate.

Sobre la posibilidad de emular el milagro asiático, el exministro Eduardo Pizano sostuvo desde el Congreso de la ANDI que “es muy bonito en palabras, pero hay que estructurarlo en una forma adecuada”.

Pizano aseguró que no se puede esperar que a base de una economía campesina se logre estructurar todo un sector. También recalcó la importancia del conocimiento y la preparación para “competir no solamente con los importados, sino con las grandes cadenas de comida del mundo que están produciendo con toda la forma, con toda la tecnología”.

Freddy Castro, director ejecutivo de la Banca de las Oportunidades, también opina que la meta planteada por Barreras no es un objetivo cercano de alcanzar. “Tenemos todos los recursos naturales, tenemos a la gente pujante para hacerlo, pero para eso se requiere coordinación público–privada, requiere reglas del juego claras, promoción de inversión, generación de talento especializado para que permita dar ese salto y finalmente priorizar sectores que sean ganadores en un esquema competitivo”, explica.

Así mismo, resaltó la importancia que la formación de conocimiento tiene en una meta de este calibre. “La piedra angular para dar un salto en materia de competitividad y desarrollo económico es la educación”, dijo. Y agregó que es importante que el nuevo ministro de Educación (Alejandro Gaviria) y las entidades encargadas de la formación para el trabajo (como el SENA), “no solamente tengan más programas, sino que estos respondan a las demandas de los empresarios, y sobre todo, que respondan a una agenda de largo plazo del país, en donde prioricemos”.

