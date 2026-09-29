Colombia quiere financiarse con el FMI: ¿qué opciones tiene?
El Gobierno ya se reunió con alto funcionario del FMI para acelerar el diálogo y comenzar una evaluación independiente de la situación de la economía colombiana.
Comentarios
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Aquiles Brinco(jhlcb)•Hace 3 minutosAhí están las consecuencias de todo el despilfarro, la corruptela del gobierno del “cambio”, precedido por el exguerrillero, que tan solo se dedico a gastar y gastar como si estuviera gobernando a Dinamarca, sin producir absolutamente nada, solo dilapidar y dilapidar durante los 4 años de desgobierno.