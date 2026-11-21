A la preocupación por el nivel de las reservas, que se aleja del 80 %,…

Según el más reciente reporte de XM, con corte al 19 de noviembre, las reservas hídricas del Sistema Interconectado Nacional (SIN) se ubicaron en 76,62 %, mientras que los aportes hídricos alcanzaron el 46,04 %. Este último indicador mide el volumen de agua que ingresa a los embalses, principalmente por las lluvias y los caudales de los ríos, y permite evaluar la capacidad de recuperación de las reservas frente al agua que se utiliza para la generación de energía eléctrica.

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Colombia se aleja del 80 % en sus embalses y aumenta la preocupación por El Niño

A la preocupación por el nivel de las reservas, que se aleja del 80 %, se suma otro dato que llama la atención: la caída del 54,12 % en el indicador de aportes hídricos frente al valor de referencia de la comparación histórica. Según los datos del tablero, este pasó de 85,75 el 30 de noviembre de 2025 a 39,34 el 20 de noviembre de 2026, lo que evidencia una reducción considerable en los aportes de agua al sistema.

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En las últimas horas, la ministra de Minas, Nohemí Arboleda, explicó que esto es consecuencia del fenómeno de El Niño, el cual se caracteriza por una menor frecuencia e intensidad en las lluvias.

La preocupación es que, de mantenerse esta tendencia, Colombia podría enfrentar racionamientos o apagones. Sin embargo, para que esto ocurra tendría que configurarse una «tormenta perfecta»: una reducción de los aportes hídricos a los embalses, acompañada de un aumento en la demanda de energía.

Como lo explica la ministra, aunque no es posible controlar la cantidad de lluvia, sí se puede reducir el consumo de energía. Por eso, el principal llamado del Gobierno es a que los hogares, las industrias y las alcaldías adopten medidas de ahorro energético.

“El Niño no es un mito ni una exageración. Lo monitorean el IDEAM y las agencias de clima del mundo y no solo nos afecta la energía, también agua de los acueductos, las cosechas, el precio de los alimentos y aumenta el riesgo de incendios forestales”, detalla.

Aunque mitigar los efectos energéticos de El Niño es un reto complejo, existe un margen de maniobra que, aunque pequeño, es clave. Para el ministerio hay que aprovechar los días que restan de noviembre para recuperar la carga en la batería.

“El gobierno también cumple su parte: ya pagamos COP 600 mil millones de la deuda de Aire con las térmicas y esta semana giramos otros COP 300 mil millones. Así el país sigue teniendo energía y las térmicas brindan respaldo para generarla”, detalla.

Las recomendaciones

De cara a la celebración navideña, caracterizada por los alumbrados, el Ministerio de Energía preparó una serie de recomendaciones para cada sector:

Para los municipios y ciudades se recomienda el uso de luces LED para los alumbrados; también disminuir la cantidad de los mismos, concentrándose en los lugares donde haya más visitantes. A esto se suma el uso de temporizadores, para que se apaguen a más tardar a las 12 de la noche.

A los comerciantes, centros comerciales, hoteles y restaurantes se les recomienda mantener las puertas cerradas mientras utilizan aires acondicionados, instalar luces LED, evitar mantener los alumbrados encendidos durante el día y apagar los avisos y las vitrinas al cerrar sus establecimientos. Según el Gobierno, estas prácticas pueden representar ahorros de energía de entre el 10 % y el 30 %.

A los hogares se les pide aprovechar la luz natural, alumbrados con luces led y con temporizados. Aquí es clave apagar cualquier luz antes de irse a dormir.

“Con un verano que va hasta mayo del próximo año esto ya no es una carrera, es una maratón. Por eso el ahorro tiene que volverse costumbre, más aún en Navidad. Las agencias de clima nos dicen cuánto puede durar el Niño, cuánto nos dure la batería depende de usted”, concluyó.

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