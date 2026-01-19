Colombia se movió como nunca: 2025, el año en que el país se llenó de llegadas y salidas

Casi la mitad de los flujos correspondió a extranjeros, con Estados Unidos y Venezuela como principales orígenes Foto: ANI

Durante buena parte de 2025, Colombia vivió con la maleta abierta. Entraban y salían personas a un ritmo que el país no había visto antes.

Según las cifras de Migración Colombia, el año cerró con 21,7 millones de flujos migratorios, un aumento del 6 % frente a 2024 y el registro más alto desde que existen datos comparables.

“El comportamiento de los flujos migratorios alcanzó niveles sin precedentes especialmente durante la temporada de fin de año”, señaló la entidad. Hubo días, como el 28 de diciembre, en que más de 83.000 personas cruzaron controles migratorios en una sola jornada. Eso equivale a llenar dos veces el Campín y vaciarlo el mismo día.

El transporte aéreo concentró el 94 % de los flujos. El Dorado, en Bogotá, volvió a ser el gran nodo con más de 12,5 millones de registros en 2025, casi seis de cada diez movimientos aéreos del país. En diciembre, superó por primera vez el millón de flujos en un solo mes.

Medellín y Cartagena completaron el triángulo. José María Córdova acumuló un crecimiento del 32 % entre 2023 y 2025. Rafael Núñez, en Cartagena, registró 1,66 millones de flujos.

“Colombia atraviesa uno de los momentos más dinámicos de su historia en materia de movilidad internacional, impulsado en gran medida por el turismo y la creciente conectividad aérea”, dijo Gloria Arriero, directora general de la entidad.

¿Quiénes llegan y quiénes se van?

Casi la mitad del flujo total correspondió a extranjeros. En números, más de 10,2 millones de entradas. La mayoría provino de América, pero con una composición diversa:

Estados Unidos lideró con 1,23 millones de ingresos.

Venezuela siguió con 658.000.

México, Ecuador, Perú y España completaron el grupo principal con 1,2 millones, un promedio de 290.000.

Europa aportó el 15 % de los ingresos y Asia, aunque aún marginal, empieza a aparecer con más fuerza.

La mayor parte de los viajeros tiene entre 18 y 49 años, es decir, población en edad productiva. Personas que viajan por turismo, trabajo, estudios o negocios.

Del otro lado están los colombianos. En 2025 se registraron 11,5 millones de movimientos de nacionales, con más salidas que entradas. Estados Unidos, España y Panamá encabezaron los destinos.

La noticia es, en sí misma, positiva para el país. El turismo mueve la economía a un ritmo en que los locales se benefician de manera directa. Y no solo las grandes cadenas, sino las pequeños y medianos negocios que componen el gran tejido empresarial.

Sin embargo, el hecho de que el 94 % del flujo sea aéreo revela una dependencia fuerte de unas pocas infraestructuras críticas. Cuando El Dorado se congestiona, el país entero se frena.

Esto es bien sabido a nivel nacional tanto por los usuarios como las aerolíneas, que han pedido una pronta expansión. La tarea ya inició con El Dorado Edmax, vería frutos en menos de una década, además de las remodelaciones en Cartagena (con su nuevo aeropuerto en Bayunca) y Riohacha.

