Europa ve límites para usar USD 10 billones en activos contra EE. UU.

Los países europeos poseen billones de dólares en bonos y acciones de Estados Unidos, parte de los cuales está en manos de fondos del sector público. Eso ha impulsado la especulación de que podrían vender esos activos en respuesta a la renovada guerra arancelaria de Trump, lo que potencialmente elevaría los costos de endeudamiento y haría caer las acciones, dada la dependencia de Estados Unidos del capital extranjero.

Pero eso es más fácil de decir que de hacer. La mayor parte de esos activos está en manos de fondos privados fuera del control de los gobiernos y, en cualquier caso, una medida así probablemente también perjudicaría a los inversionistas europeos. Por ello, la mayoría de los estrategas cree que hay pocas probabilidades de que los responsables de la política monetaria lleguen tan lejos, dada su amplia reticencia a enfrentarse a Trump desde su regreso al poder hace un año.

El solo hecho de que el principal estratega cambiario global de Deutsche Bank AG hable abiertamente de la “instrumentalización del capital” muestra que este tipo de represalia se está convirtiendo en un riesgo de cola para los mercados, a medida que las políticas expansionistas de Trump redibujan el panorama geopolítico. Los activos estadounidenses en manos de la Unión Europea superan los USD 10 billones, según datos del Tesoro de Estados Unidos, con montos adicionales en Reino Unido y Noruega.

“El enorme déficit de inversión internacional neta de Estados Unidos es una amenaza potencial para el dólar, pero solo si los tenedores extranjeros de activos estadounidenses están dispuestos a sufrir pérdidas financieras”, dijo Kit Juckes, estratega jefe de divisas de Societe Generale SA.

“Puede que los inversionistas del sector público europeo en activos estadounidenses dejen de acumularlos o empiecen a vender, pero la situación probablemente tendría que escalar bastante más antes de que dañen su desempeño de inversión por motivos políticos”, añadió el lunes.

La escalada de tensiones está golpeando los futuros de las acciones estadounidenses, las acciones europeas y el dólar este lunes, mientras que el oro, el franco suizo —activo refugio— y el euro figuran entre los principales beneficiados. Es una versión más moderada de la reacción de los inversionistas tras los aranceles de Trump en abril pasado, lo que sugiere que la operación “sell America” podría estar de regreso.

La reacción más tangible de la Unión Europea hasta ahora ha sido una propuesta para frenar la aprobación de su acuerdo comercial de julio con Estados Unidos. Los líderes también mantienen conversaciones para imponer aranceles sobre EUR 93.000 millones (USD 108.000 millones) de bienes estadounidenses, con el ministro de Finanzas de Alemania instando a Europa a preparar su contramedida comercial más contundente.

Cualquier utilización de los activos estadounidenses en poder de Europa como arma supondría una grave escalada. En efecto, ampliaría una guerra comercial latente —que los inversores ignoraron en gran medida el año pasado— con un conflicto financiero que afectaría directamente a los mercados de capitales.

“Pese a toda su fortaleza militar y económica, Estados Unidos tiene una debilidad clave: depende de otros para financiar sus cuentas a través de grandes déficits externos”, dijo George Saravelos, jefe global de investigación cambiaria de Deutsche Bank. “En un entorno en el que la estabilidad geoeconómica de la alianza occidental se ve alterada de forma existencial, no está claro por qué los europeos seguirían dispuestos a desempeñar ese papel”.

Si bien una parte de los activos estadounidenses está en manos de actores del sector público —el mayor de ellos es el fondo soberano de Noruega, con USD 2,1 billones—, la mayor parte pertenece a una miríada de inversionistas privados. Además, una proporción relevante de los valores estadounidenses domiciliados en Europa pertenece en última instancia a inversionistas de fuera de la región.

Además, los inversionistas preocupados por una exposición excesiva a activos estadounidenses debido a las políticas de Trump podrían haber reducido ya sus posiciones, después de que los aranceles de su “Día de la Liberación” el año pasado impulsaran la operación “sell America”. Aunque el dólar sigue resentido por ese episodio, los bonos del Tesoro de Estados Unidos tuvieron su mejor año desde 2020 y las acciones estadounidenses continúan marcando nuevos récords.

“Si bien el resto del mundo aún mantiene una enorme cantidad de acciones y bonos estadounidenses, es razonable asumir que ha habido un reequilibrio de las posiciones en dólares que las protegerá de otro episodio de volatilidad”, dijo Jane Foley, jefa de estrategia cambiaria de Rabobank.

Por ahora, sigue sin estar claro si los funcionarios europeos siquiera explorarían la posibilidad de impulsar a los inversionistas de la región a reasignar capital fuera de Estados Unidos. Investigadores de ING Groep NV, encabezados por Carsten Brzeski, señalaron que aunque Europa tiene un apalancamiento teórico gracias a sus tenencias de activos estadounidenses, podría necesitar adoptar un enfoque más suave.

“Hay muy poco que la UE pueda hacer para obligar a los inversionistas privados europeos a vender activos en dólares estadounidenses”, dijo Brzeski. “Solo podría intentar incentivar las inversiones en activos en euros”.

