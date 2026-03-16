Colombia supera las 197.000 hectáreas protegidas para producción de alimentos

Imagen de referencia. La figura busca blindar suelos agrícolas frente a presiones urbanas y usos no productivos. Foto: Archivo Particular

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Colombia superó las 197.000 hectáreas declaradas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura creada para blindar tierras destinadas a cultivar comida frente a otros usos del suelo.

La cifra se distribuye en 31 municipios de Tolima, Antioquia, La Guajira y Cundinamarca.

Las resoluciones más recientes del Ministerio de Agricultura incluyeron seis municipios antioqueños: Hispania, Jardín, La Pintada, Montebello, Santa Bárbara y Valparaíso; y ocho del Tolima: Falan, Palocabildo, Casabianca, Líbano, Villahermosa, Fresno, Herveo y Murillo.

El instrumento busca preservar suelos con vocación agrícola en un país donde la agricultura campesina, familiar y comunitaria aporta más del 55 % de los alimentos que se consumen.

“Haber superado las 197.000 hectáreas declaradas como APPA es resultado del trabajo comprometido del Ministerio junto a las comunidades rurales y de la decisión del presidente Gustavo Petro de poner el campo en el centro de las transformaciones del país”, afirmó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

Recordó además el peso del sector en la economía: el agro ya representa más del 9 % del PIB.

La figura también funciona como una barrera frente a la presión urbana y a actividades no agrícolas que avanzan sobre zonas rurales productivas.

Desde la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), su director Juan Pablo Sandoval subrayó la dimensión política de la medida. “Las APPA no son un trámite administrativo, son una declaración política de lo que este Gobierno entiende por territorio. Proteger los suelos con mejor aptitud agrícola es proteger el futuro de Colombia”.

Las mayores extensiones protegidas se concentran en San Juan del Cesar (La Guajira) con 15.837 hectáreas, Concordia (Antioquia) con 13.040 y Líbano (Tolima) con 13.039. En la Sabana Centro de Cundinamarca, Nemocón y Sopó suman 5.344 hectáreas bajo esta figura.

La Guajira fue el punto de partida del programa. Ocho municipios del departamento reúnen hoy más de 79.782 hectáreas protegidas, declaradas desde la primera resolución expedida en junio de 2024.

El Ministerio de Agricultura y la UPRA trabajan ahora en la identificación de nuevas áreas en departamentos como Meta, Casanare y Bolívar, dentro de la política de ordenamiento productivo del suelo rural que acompaña la reforma agraria del Gobierno.

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