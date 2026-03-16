Gobierno abre programa para impulsar 5.900 negocios de mujeres de la economía popular

Emprendedoras de la Economía Popular fortalecen sus negocios en distintos sectores productivos, a través de la convocatoria Innpulsa Mujeres, iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia que busca ampliar oportunidades de mercado y mejorar los ingresos de negocios liderados por mujeres en el país. Foto: Mincomercio

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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzó la convocatoria Innpulsa Mujeres, un programa que busca fortalecer cerca de 5.900 micronegocios de la economía popular liderados por mujeres en distintas regiones del país.

La iniciativa será ejecutada por iNNpulsa en alianza con el Centro Latinoamericano del Propósito (CLAP) y está enfocada en unidades pequeñas de comercio, servicios, manufactura y agricultura, con al menos seis meses de operación.

“Las mujeres de la Economía Popular son una fuerza fundamental para el desarrollo de nuestros territorios”, señaló la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales. “Con su trabajo sostienen miles de hogares, dinamizan las economías locales y mantienen vivo el tejido productivo”.

¿Cómo funcionará el programa?

La convocatoria está dirigida a mujeres con micronegocios de al menos seis meses de operación en sectores como comercio, servicios, manufactura o agricultura.

El programa contempla tres rutas de apoyo:

Asistencia técnica personalizad a: 3.540 mujeres recibirán hasta 20 horas de mentoría en temas comerciales, legales, productivos y financieros.

Formación certificada : 1.610 emprendedoras accederán a 12 módulos virtuales sobre finanzas, transformación digital y modelos de negocio.

Conexión con mercados: 750 participantes podrán mostrar sus productos en ferias y circuitos comerciales.

Según Héctor Fuentes, gerente general de iNNpulsa Colombia, el propósito es atacar problemas concretos que enfrentan estos emprendimientos. “El programa busca atender necesidades específicas para el crecimiento de estos negocios, como mejoras en procesos productivos y comerciales, aspectos legales y acceso a mercado”, explicó.

La convocatoria dará prioridad a mujeres rurales, migrantes en proceso de regularización, población LGBTIQ+ y víctimas del conflicto armado. La lógica detrás de esa decisión está en el papel que cumplen estos emprendimientos en economías locales donde las oportunidades formales son escasas.

“Fortalecer los negocios de estas mujeres líderes también significa beneficiar a sus familias, comunidades y entornos”, afirmó Giovanna Mora, presidenta del CLAP.

El programa se mueve dentro de la apuesta del Gobierno por la economía popular, ese entramado de pequeños negocios (muchos informales) que, sin hacer ruido, sostiene buena parte del ingreso en los territorios.

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