Con caja actual, solo hay recursos para 5 días de pagos de funcionamiento y deuda: ANIF

En 2026, los recursos disponibles en la caja de la Nación llegan a $6,6 billones. Por día se requieren, en promedio, 1,4 billones. Foto: Getty Images/iStockphoto - johan10

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Según un informe reciente de ANIF, la deuda pública del país llegó a ser una de las más altas en las últimas décadas en 2025. A la vez, el costo de financiarla en los mercados ha aumentado significativamente.

La combinación de más deuda y tasas más altas está empezando a reflejar lo que los inversionistas piensan de las finanzas públicas del país.

Según el informe, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central llegó a COP 1.194 billones en 2025, equivalente al 64,4 % del PIB.

Es un nivel que Colombia no veía desde finales de los años noventa, con una excepción: el pico registrado durante la pandemia.

“La deuda bruta del GNC alcanzó en 2025 uno de los niveles más altos desde 1999”, señala el documento.

Del total, la deuda interna, la que el Gobierno contrae en el mercado local, llegó al 45,3 % del PIB, el nivel más alto en 26 años.

El 19,1 % del PIB fue la deuda externa. La deuda neta terminó en 58,5 % del PIB cuando se restaron los activos financieros del Estado (o sea, lo que tiene disponible el Gobierno).

Ese resultado superó levemente las expectativas del propio Gobierno establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la hoja de ruta a diez años.

Según el análisis, la deuda neta “cerró 2025 en 58,5 % del PIB, por debajo del 61,3 % proyectado por el Gobierno”.

Aun así, el nivel sigue siendo alto. Solo se compara con los registros de la pandemia y con el cierre de 2024.

El problema detrás de la deuda

La razón de fondo no es difícil de entender. El Gobierno gasta más de lo que recauda.

Ese desequilibrio se refleja en un indicador: la caja disponible en la Tesorería.

El informe describe sin rodeos que “el elevado nivel de endeudamiento actual refleja un desequilibrio persistente entre los ingresos y los gastos del Gobierno”.

Durante 2025, los recursos disponibles en la caja de la Nación llegaron a mínimos históricos.

A comienzos de 2026 la situación es aún más estrecha. El saldo actual ronda COP 6,6 billones, cerca de 68 % por debajo del promedio histórico.

Por día, el Estado paga en promedio COP 1,4 billones para funcionamiento, transferencias y deuda.

“Con la caja actual dichos recursos alcanzarían para un poco menos de 5 días de pagos”, subraya ANIF.

Cuando el mercado sube el precio

“En un contexto de liquidez limitada, el Gobierno se ve obligado a salir al mercado a buscar financiamiento de forma más frecuente y como respuesta, el mercado exige mayores rentabilidades como pago por otorgar financiamiento”, explica ANIF.

Eso se refleja en los TES, los bonos que emite el Gobierno. Hoy se negocian cerca del 14 %, niveles similares a los observados en 2021.

Pero con una diferencia importante. En 2021 las tasas subían porque el banco central endurecía la política monetaria para frenar la inflación.

Hoy el movimiento parece responder más bien a las tensiones fiscales.

Desde marzo de 2025, los bonos del Gobierno se han desvalorizado entre 200 y 400 puntos básicos, con rendimientos que hoy oscilan entre 11,95 % y 14,12 %.

La curva de rendimientos, que muestra cuánto paga el Gobierno según el plazo, incluso ha llegado a invertirse, algo poco común.

Las tasas más altas están concentradas en los vencimientos entre 2029 y 2035, precisamente el periodo donde se acumulan más obligaciones del Estado.

Riesgo país más alto que sus vecinos

La percepción de riesgo también aparece cuando se compara a Colombia con otras economías de la región.

El informe señala que el país registra actualmente el mayor indicador de riesgo soberano entre economías comparables.

México, Brasil, Perú y Chile han conseguido disminuir sus primas de riesgo a un ritmo más acelerado.

El seguro contra un eventual impago de la deuda, el llamado Credit Default Swap (CDS) a cinco años, se ubica alrededor de 225 puntos básicos, cerca de 92 puntos por encima de países con calificaciones crediticias similares.

Ese comportamiento, dice el análisis, empieza a parecerse más al de economías con mayor percepción de riesgo.

El atractivo de las tasas altas

Paradójicamente, ese mismo aumento en las tasas ha mantenido el interés de los inversionistas extranjeros.

En febrero de 2026, los fondos internacionales compraron COP 8,8 billones en deuda pública, uno de los registros más altos de los últimos años.

Hoy poseen cerca del 23 % del mercado de TES. Además, en 2025 el país registró entradas netas de inversión extranjera de portafolio por USD 13.922 millones, el nivel más alto desde 2014.

Sin embargo, el informe advierte que buena parte de esos recursos responde a un fenómeno conocido en los mercados financieros.

“La entrada de flujos al país se caracteriza por ser capitales golondrina, los cuales entran por las altas tasas de interés, pero salen con rapidez del país ante cambios en el entorno o las condiciones de mercado”, advierte.

Es decir, es dinero que llega atraído por tasas altas, pero que puede salir con rapidez si cambian las condiciones económicas o financieras.

El informe concluye que el costo de la deuda se ha convertido en una señal directa de cómo el mercado percibe las finanzas del país.

“El reto será establecer un plan fiscal estructural que ancle la confianza inversionista”.

El Gobierno espera mejorar el balance fiscal en 2026, reduciendo el déficit primario desde -3,5 % del PIB en 2025 a -2,1 %.

Pero el informe advierte que ese escenario enfrenta dudas porque no se han detallado medidas concretas para ajustar el gasto.

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