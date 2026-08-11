Empresas se suman a “Colombia, un solo corazón” para atender a las familias afectadas

ACOMPAÑA CRÓNICA: COLOMBIA TERREMOTO AME7976. CALI (COLOMBIA), 11/08/2026.- Fotografía que muestra una imagen de la Virgen de Guadalupe en una pared tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera la mayor parte de Colombia, este martes en Cali (Colombia). Las primeras luces del día mostraron con mayor claridad las heridas que dejó el terremoto de magnitud 7,4 que causó al menos 169 muertes, 85 de ellas en esta ciudad colombiana. EFE/ Ernesto Guzmán Foto: EFE - Ernesto Guzmán

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El gobierno nacional impulsa la campaña “Colombia, un solo corazón”, dirigida por la Primera Dama, Ana Lucía Pineda, con el propósito de coordinar la atención a las familias afectadas y canalizar las donaciones para las labores de rescate y asistencia humanitaria. A esta campaña se han sumado otros grupos empresariales como: Grupo Aval, Grupo Éxito, Afidro, Grupo Olímpica, Grupo Nutresa, Ultracem, Fundación Bancolombia, Avianca, Bavaria, Organización Ardila Lülle, Coca-Cola, McDonald’s y Tecnoglass.

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Diana Pineda, directora ejecutiva de Grupo Éxito, explicó que Éxito está trabajando en territorio con las alcaldías, las organizaciones comunitarias y los hospitales. “Así hemos localizado a las primeras 3.500 familias que van a recibir esta primera atención. Sabemos que no será la única”, dijo Pineda en Caracol Radio.

La Fundación Bancolombia, por su lado, informó esta mañana que habilitó una cuenta para recibir donaciones que se destinarán a las y los afectados por el terremoto en Colombia. La cuenta de ahorros con #24542391932 se destinará a los departamentos afectados y el dinero recaudado se canalizará a través de ProPacífico, ProChocó, la Corporación Presentes y las autoridades locales.

El ministro de Interior, Rodrigo Lara, afirmó en este mismo medio radial que la prioridad será salvar vidas, coordinar la llegada de los rescatistas y garantizar que lleguen las ayudas. “La fase de reconstrucción va a necesitar de un ente especializado porque es lo más lógico y porque ya tenemos un precedente exitoso que fue el Forec. Allí se necesitarán hacer muchas cosas porque no sabemos qué tan profundos son los daños estructurales”.

¿Qué más se puede donar?

Además de alimentos no perecederos e implementos básicos de aseo, la campaña recibe elementos necesarios para las labores de rescate y atención:

Cascos de seguridad.

Guantes y gafas de protección.

Tapabocas.

Botas de seguridad.

Chalecos reflectivos.

Linternas frontales.

Baterías.

Radios de comunicación.

Cobijas térmicas.

Botiquines de primeros auxilios.

Protectores solares y repelentes.

Estos son los centros de acopio aliados con la campaña “Colombia, un solo corazón”:

Quibdó, Chocó (Calle 27A # 23-44 - 3108050535).

Chía, Cundinamarca (Carrera 9 # 12-41 / 3112555912).

Cáqueza, Cundinamarca (Calle 4 # 4-09 / 3143087520).

Sincelejo, Sucre (Calle 19 # 21-41 / 3114788851).

Acacías, Meta (Calle 15 # 16-43 / 3142426083).

Florencia, Caquetá (Carrera 10A # 7-04 / 3178871620).

“Las emergencias suelen afectar con mayor fuerza a las mujeres gestantes, las madres lactantes y los niños y niñas en primera infancia”, afirmó la directora ejecutiva de Fundación Éxito. “Por eso, actuar con rapidez y garantizar el acceso a alimentos nutritivos es fundamental para proteger su salud y bienestar. Hoy más que nunca debemos unir esfuerzos para acompañar a estas familias y asegurar que cuenten con el apoyo necesario para salir adelante”.

Otras empresas aliadas con la emergencia

Fuera de la campaña “Colombia, un solo corazón”, algunas empresas han manifestado su voluntad de apoyo humanitario, entre ellas Yango y Ara.

En Cali y Bogotá, la aplicación de transporte particular Yango ofrece viajes gratis y descuentos en domicilios para las y los ciudadanos que se dirijan hacia hospitales y centros de acopio de ayudas o para quienes necesiten enviar donaciones a centros de recolección en ambas ciudades. Estas reducciones en los precios irán hasta este viernes 14 de agosto.

Por otro lado, también hay participación de las tiendas Ara, que brindarán 39 toneladas de alimentos, productos básicos y de aseo personal. “Queremos garantizar que esas zonas y regiones que, a través del gobierno nacional y otros canales, puedan tener asistencia humanitaria inmediata”, dijo Juan Camilo Dueñas, director de responsabilidad corporativa, quien señaló sobre posibles actualizaciones en el volumen de toneladas.

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