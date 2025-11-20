Colombia vive su mejor año exportador de carne, según informe de Fedegán

Imagen de referencia. Foto: Cortesía

En un año marcado por tensiones comerciales, inseguridad rural y un dólar que obliga a afinar cada decisión productiva, el sector ganadero terminó dando la sorpresa. Según Fedegán, el gremio del sector, apenas nueve meses, Colombia ya superó el valor total de las exportaciones de carne de todo 2024.

Y lo hizo con un protagonista que reconfigura el mapa del negocio: China, cuya demanda de proteína colombiana se volvió el motor de la expansión.

Entre enero y septiembre, Colombia exportó 25.105 toneladas de carne a más de 20 destinos. Eso se traduce en USD 121,5 millones, por encima de los USD 106,5 millones que se alcanzaron durante todo 2024.

“Hay confianza por parte de los países que adquieren la carne y los productos lácteos 100 % colombianos. Seguiremos creciendo, tengan la seguridad”, dijo Félix Lafaurie, presidente ejecutivo del gremio.

Si se suman carne, vísceras, animales vivos y lácteos, el valor total llega a USD 319,3 millones. Para un sector que viene lidiando con extorsión, abigeato y problemas de transporte en varias regiones, el salto fue mayor de lo esperado.

Este es el mapa de compradores:

China : 14.523 toneladas.

Argelia : 3.140 toneladas.

Rusia : 3.574 toneladas.

Chile : 1.191 toneladas.

El Salvador: 1.188 toneladas.

China sola acaparó USD 70 millones, es decir, más de la mitad de todo el valor exportado en carne, casi el triple que Argelia y cinco veces más que Chile.

El pormenor podría darse en caso de que el gigante asiático ajuste estándares, cambia proveedores o sube restricciones sanitarias. Por ahora, sin embargo, la noticia juega a favor de la economía nacional.

Un repunte que no viene solo de la carne

La otra pata del negocio, la exportación de ganado en pie, también mantiene fuerza. En nueve meses se vendieron 195.356 animales al exterior, por USD 150,5 millones.

Los principales compradores fueron:

Egipto.

Irak.

Arabia Saudita.

Jordania.

Líbano.

La compra recurrente del Medio Oriente confirma que, para ciertos mercados, el valor está en el animal vivo y no en la cadena de frío.

A esto se suma otro renglón poco visible pero importante: las vísceras. Colombia exportó 3.838 toneladas, especialmente a Vietnam, Hong Kong y Rusia, por USD 10 millones.

Y el sector lácteo tampoco se quedó atrás: 10.439 toneladas exportadas, por USD 37,3 millones, con Venezuela absorbiendo el 66 % del total.

