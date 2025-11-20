Mercado de las criptomonedas prolonga su caída con el bitcoin por debajo de los USD 87.000

La criptomoneda ha caído 5,77 % en lo corrido del año, y cerca de 39 % después del pico del 7 de octubre, cuando alcanzó un valor de USD 124.310. Foto: Agencia Bloomberg

El mercado de las criptomonedas prolongó su retroceso de más de un mes en la jornada bursátil de este jueves, justo cuando las acciones cedían las ganancias que habían registrado a primera hora del día.

El bitcoin, referente del mercado, cayó más de 4 % hasta situarse por debajo de los USD 87.000 por primera vez desde abril, en un momento en que el mercado luchaba por encontrar nuevos compradores y el impulso que había sostenido los precios a principios de año se evaporaba. El retroceso se produce tras semanas de desaceleración entre los operadores más activos y el posicionamiento persistente desde la subida récord de octubre, lo que ha dejado al mercado más vulnerable a la presión vendedora y a las fuertes oscilaciones.

El bitcoin cotizaba por debajo de los USD 87.200 a las 5 de la tarde del jueves en Nueva York.

“Las criptomonedas están sufriendo fuertes ventas por parte de los grandes inversores que siguen la narrativa del ciclo de cuatro años, y este es típicamente el punto de ese ciclo en el que los precios caen”, dijo James Butterfill, jefe de investigación de CoinShares. “Aunque no compartimos esta opinión desde el punto de vista de los fundamentos, se ha convertido en algo que se cumple por sí mismo, ya que los grandes tenedores han vendido más de USD 20.000 millones desde septiembre”.

Las acciones se habían disparado gracias a una nueva ola de entusiasmo por la inteligencia artificial tras los resultados positivos de Nvidia Corp., pero esas ganancias se evaporaron rápidamente. La preocupación por las elevadas valoraciones de la inteligencia artificial y las dudas sobre la capacidad de la Reserva Federal para recortar los tipos de interés en diciembre han provocado volatilidad en Wall Street.

Las criptomonedas siguen atrapadas en una purga autónoma del apalancamiento y la disminución de la demanda minorista, una división entre activos que se ha profundizado desde principios de octubre.

La caída ha hecho que los operadores de opciones se fijen en el umbral de los USD 85.000. La protección a la baja en torno a ese nivel ha recibido la mayor demanda, seguida de los USD 82.000, es, según los contratos de opciones de la bolsa de criptomonedas Deribit, propiedad de Coinbase.

¿Qué dicen los analistas de Bloomberg?

“La implosión de las criptomonedas ha eliminado una de las principales vías especulativas del mercado. En este entorno, las criptomonedas ya no son el canario en la mina de carbón, sino la propia mina de carbón, que se derrumba bajo el peso de su propio apalancamiento”, señaló Brendan Fagan, estratega macroeconómico, Markets Live.

La última caída del bitcoin no puede separarse de la violenta cascada de liquidaciones de octubre, cuando más de USD 19.000 millones en posiciones apalancadas se vieron obligadas a salir en una sola sesión. Esa conmoción rompió el impulso y vació la liquidez en los principales mercados. Las carteras de pedidos nunca se recuperaron por completo, lo que dejó a los precios hipersensibles a los flujos modestos, una fragilidad que sigue definiendo cada caída.

Al mismo tiempo, la inquietud económica se ha sumado al nerviosismo de Wall Street.

“Persiste la incertidumbre sobre cómo fijará la Reserva Federal su política en el actual vacío de datos, y esa incertidumbre, más que cualquier otra cosa, está frenando la disposición de los inversores a asumir riesgos, lo que se hace más evidente en los activos de mayor riesgo”, afirmó Jake Ostrovskis, director de operaciones extrabursátiles de Wintermute.

