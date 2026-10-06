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Se posesionó la nueva presidenta de Colpensiones: ¿qué retos tiene?

Abelardo de la Espriella había designado a Beatriz Vélez Vengoechea el 26 de septiembre y este martes, 6 de octubre, ella se posesionó como presidenta de Colpensiones. La abogada llega después de una sucesión rápida de encargos y cambios en la presidencia de la entidad.

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Redacción Economía
Beatriz Eugenia Vélez
Beatriz Eugenia Vélez, nueva presidente de Colpensiones

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Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea se posesionó este martes 6 de octubre como nueva presidenta de Colpensiones. El presidente Abelardo de la Espriella había anunciado su designación el sábado 26 de septiembre.

Vélez llega tras un convulso momento en la cabeza de la entidad: es la tercera persona que asume la presidencia de Colpensiones desde el 1 de septiembre. Antes pasaron Diego Urrego Escobar, como encargado desde esa fecha, y Carlos René Montoya Muñoz, quien estuvo apenas tres días, entre el 21 y el 24 de septiembre.

Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral y en Instituciones de Seguridad Social de la Universidad Nacional de Colombia. Además es magíster en Seguridad Social y máster en Gestión de Riesgos Empresariales de la UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia).

Antes de llegar a la entidad, Vélez Vengoechea se desempeñó como socia fundadora y directora general de Vélez Trujillo Legal S.A.S. (desde 1996), una firma con sede en Barranquilla enfocada en asuntos laborales, de seguridad social y litigios.

La jurista ha sido conjueza de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, árbitra en conflictos colectivos, representante ante la Organización Internacional del Trabajo y presidenta del Comité Intergremial del Atlántico.

La nueva presidenta afirmó que sus prioridades estarán entre: el pago oportuno de las pensiones, la protección de los recursos de los afiliados y el fortalecimiento de las capacidades financieras y técnicas.

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Por Redacción Economía

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