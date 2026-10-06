Se posesionó la nueva presidenta de Colpensiones: ¿qué retos tiene?

Vélez llega tras un convulso momento en la cabeza de la entidad: es la tercera persona que asume la presidencia de Colpensiones desde el 1 de septiembre. Antes pasaron Diego Urrego Escobar, como encargado desde esa fecha, y Carlos René Montoya Muñoz, quien estuvo apenas tres días, entre el 21 y el 24 de septiembre.

Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea se posesionó este martes 6 de octubre como nueva presidenta de Colpensiones. El presidente Abelardo de la Espriella había anunciado su designación el sábado 26 de septiembre.

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Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral y en Instituciones de Seguridad Social de la Universidad Nacional de Colombia. Además es magíster en Seguridad Social y máster en Gestión de Riesgos Empresariales de la UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia).

Antes de llegar a la entidad, Vélez Vengoechea se desempeñó como socia fundadora y directora general de Vélez Trujillo Legal S.A.S. (desde 1996), una firma con sede en Barranquilla enfocada en asuntos laborales, de seguridad social y litigios.

La jurista ha sido conjueza de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, árbitra en conflictos colectivos, representante ante la Organización Internacional del Trabajo y presidenta del Comité Intergremial del Atlántico.

La nueva presidenta afirmó que sus prioridades estarán entre: el pago oportuno de las pensiones, la protección de los recursos de los afiliados y el fortalecimiento de las capacidades financieras y técnicas.

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