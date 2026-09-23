Comisiones Económicas debaten los cambios al Presupuesto de 2027

Tras semanas después de la radicación de la ponencia para primer debate, se incorporaron modificaciones a partir de las…

Las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas de Senado y Cámara retoman este miércoles el trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, cuyo monto global quedó fijado en COP 634,9 billones. La discusión de esta tarde se concentra ahora en cómo se distribuirán esos recursos entre los distintos sectores y qué modificaciones quedarán incorporadas al proyecto antes de que pase a las plenarias.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Tras semanas después de la radicación de la ponencia para primer debate, se incorporaron modificaciones a partir de las proposiciones presentadas por los congresistas y avaladas por el Ministerio de Hacienda. En total, fueron más de 615 proposiciones.

Publicidad

Entre los principales cambios aparece un traslado de COP 2 billones desde la sección del Ministerio de Hacienda hacia Salud y Protección Social. También se contemplan COP 100.000 millones adicionales para la Rama Judicial, destinados a cubrir faltantes asociados al ajuste de la bonificación judicial, y COP 99.100 millones para el sector Deporte y Recreación.

El proyecto también contiene reducciones. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tendría un recorte de COP 170.000 millones, distribuido entre funcionamiento e inversión. En Transporte se planteó una reducción de COP 15.600 millones en los aportes previstos por la Aeronáutica Civil para el Aeropuerto del Café, mientras que el sector Planeación tendría COP 13.500 millones menos en recursos de inversión.

Lea también: Colpensiones pide aplazar hasta 2028 la entrada en vigencia de la reforma pensional

Estos movimientos no modifican el techo de COP 634,9 billones aprobado para el PGN. Lo que cambia es la distribución interna de los recursos. Esa diferencia será una de las claves del debate de este miércoles.

El debate también tendrá un componente relacionado con la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La ponencia mayoritaria incorpora mecanismos para reorientar saldos presupuestales no comprometidos hacia el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Milagro, además de permitir un desahorro extraordinario de excedentes del Fonpet para que entidades territoriales afectadas puedan financiar obras de reconstrucción.

Después de poder conformar el quórum, arranca la sesión con la sustentación de la ponencia de la oposición, que establece una distribución distinta de los recursos y que, en un debate anterior, establecía un monto por COP 596 billones.

El senador Wilson Arias aseguró que la propuesta del Gobierno, apoyada por la ponencia mayoritaria, está inflada. “El tal sinceramiento parece selectivo, no existe. La nómina no ha sido decretada conforme a ley ni tiene certificado de disponibilidad presupuestal. El FEPC también está inflado. Y lo que tenemos es un crecimiento extraordinario de la deuda”.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.