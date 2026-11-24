Cómo ahorrar energía en casa ante El Niño: los consejos que sí funcionan
¿Sirve de algo apagar las luces o desconectar el cargador? Con el fenómeno de El Niño instalado en el país, ahorrar energía importa más que nunca. Estos son algunos consejos para bajar el consumo en esta época crucial.
Comentarios
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Viviana(38712)•Hace 59 minutosQue tal si empezamos a pensar en grande: ahorro de energía en los centros comerciales y supermercados; revisión de actividades navideñas de las alcaldías y gobernaciones, incentivos por reducción de energia a empresas con producción nocturna, sedes estatales con estrategias de energía natural. Es que eso de que el niño es solo responsabilidad de los hogares parece encubrir otros consumos.